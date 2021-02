BBB 21: Fiuk quebra regra e é eliminado da prova do anjo

Não foi dessa vez que Fiuk conseguiu o “colar do anjo” no BBB 21. O cantor descumpriu umas das regras da dinâmica e foi eliminado após poucos segundos de prova, realizada hoje, dia 12.

Além de Fiuk, participaram da dinâmica: Lumena, Projota, Caio, Sarah. Gilberto e Viih Tube.

Prova do Anjo no BBB 21

A prova do anjo dessa sexta-feira no BBB 21 foi patrocinada pelo “Pixabay”, e para ganhar, o participante precisava passar por uma série de obstáculos e encontrar um card na cor preta. Uma das únicas regras era seguir as setas no chão, mas Fiuk quebrou o protocolo e correu em direção à piscina de bolinha.

Prontamente, Tiago Leifert informou que Fiuk estava eliminado da prova do anjo do BBB 21.

Veja a eliminação de Fiuk:

Fiuk não seguiu as setas e foi eliminado da Prova do Anjo#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/34D5gdfrEi — Big Brother Brasil (@bbb) February 12, 2021

Quem ganha o color do anjo tem direito a receber uma foto da família e de brinde leva o ‘almoço do anjo’, com os pratos preferidos pelo participantes e preparado pela família do brother ou sister.

Além disso, ele pode levar dois confinados para a refeição. Para completar, o dono do colar tem o poder de imunizar alguém, por isso é tão disputado.

Paredão

O paredão será realizado no domingo, dia 14 de fevereiro, a partir das 22h30. A liderança está nas mãos da cantora Karol Conka, uma das mais polêmica da edição. Além da imunidade, ela poderá indicar um confinado direto à berlinda do BBB 21.

O indicado por ela terá o direito ao “Contra Golpe”, ou seja, essa pessoa vai puxar alguém para o paredão também. Para completar a tríade dos emparedados, a casa fará a tradicional votação no confessionário. Vem fogo no parquinho aí?

