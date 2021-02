BBB21: saiba como enviar um áudio para o CAT BBB

As noites de terças continuam divertidas e engraçadas mesmo sendo dia de eliminação no BBB21. Isso porque, o CAT BBB está de volta após sucesso na temporada anterior do reality show apresentado por Tiago Leifert na Globo. Mas, afinal, como participar e enviar um áudio para o CAT BBB comandado por Rafael Portugal? O DCI explica.

Como enviar um áudio para o Cat BBB?

O CAT BBB é um quadro de humor apresentado pelo humorista Rafael Portugal. Na atração exibida nos episódios de terças do BBB21, o apresentador comenta os acontecimentos da semana na casa mais vigiada do Brasil com um toque de humor.

Para participar do CAT, basta comentar nas redes sociais usando a #CATBBB21. Na atual edição do Big Brother Brasil nem todo mundo pode enviar áudio para o quadro de humor. Apenas assinantes Globoplay podem enviar um áudio para que Rafael Portugal o comente em rede nacional.

Para enviar o seu áudio de até 15 segundos, basta acessar o WhatsApp do Globoplay. Seja no áudio ou nas mensagens em texto, é liberado comentar sobre os acontecimentos marcantes do BBB21 e também enviar reclamações sobre os participantes.

Como assistir o BBB21?

Para assistir o BBB21 por 24 horas por dia é preciso ser assinante do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show de confinamento em tempo real.

Além da TV por assinatura, o pay-per-view do BBB21 está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Globo, e pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais. Aos não assinantes, a plataforma disponibiliza vídeos curtos e gratuitos.

Outra maneira de assistir ao reality show diariamente é através da TV aberta pela Globo. A emissora carioca também promove alguns flashes do que acontece na casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada.