BBB 21: ‘grupo do mal’ é acusado de intolerância religiosa por piada

Karol Conká, Projota, Lumena e Nego Di estão novamente no centro de um polêmica. Intitulados “grupo do mal”, o trio teria praticado intolerância religiosa dentro do BBB 21 ao debochar de Lumena e sua crença em Xangô – orixá de religiões de matrizes africanas. O caso aconteceu no dia 8 de fevereiro e tem ganhado repercussão.

Depois do jogo da discórdia na segunda-feira, em conversa com Karol, Projota e Lumena, Nego Di fez um trocadilho com nome Xangô e os colegas de confinamento caíram na risada. “Eu xangôzei”, disse o humorista, arrancado gargalhadas dos colegas. “Cheguei a xangôzar no quarto, véi”, completou. Depois, foi a vez de Karol Conká fazer o deboche. “Você falando é muito engraçado. “Eu chamei Xangô, véi'”, disse a rapper, imitando os trejeitos de Lumena no BBB 21.

Apesar de estarem ridicularizando uma religião de matriz africana, Lumena caiu na gargalhada e ainda lembrou uma conversa que teve com Lucas. “Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando”, disse a baiana.

Denúncia ao Ministério Público por intolerância religiosa

Após o episódio, o deputado estadual Átila Nunes (MDB-RJ) encaminhou denúncia ao Ministério Público contra Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena por vilipêndio religioso, crime caracterizado no Código Penal. De acordo com o parlamentar, em publicação nas redes sociais, os participantes fizeram referências ofensivas, acompanhadas de chacotas a uma entidade das religiões de matrizes africanas, que acabam por estimular o preconceito e os ataques à Umbanda e ao Candomblé.

No dia 10, o diretor do BBB 21, Boninho, publicou uma imagem do orixá em sua redes sociais e ganhou o apoio do público.

Veja o vídeo do BBB 21

Eu não quero nem imaginar o que vai sentir Lumena quando Xangô decidir cobrar ela por tudo isso. O Machado é pesado amiga… Não vai ser fácil não. pic.twitter.com/QtRZapjT7w — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 9, 2021

