BBB 21: Lucas Penteado volta para São Paulo e é bem recebido por fãs

Depois de abandonar o BBB 21, Lucas Penteado deixou o Rio de Janeiro neste domingo (07). O ator voltou para São Paulo e foi bem recebido por sua família. Apesar da rejeição de muitos dentro do reality, fora do programa, o rapper foi acolhido por vizinhos e fãs que o aguardavam.

Circula na web imagens de Lucas já em casa e com a familiares. O rapper foi muito bem recebido pelos vizinhos e fãs no condomínio em que mora com a família. Em vídeo, as pessoas aparecem batendo palmas e gritando o nome do ex-BBB. Sorridente, ele mostrou que estava feliz depois da recepção calorosa.

Quando ainda estava no reality, Lucas chegou a dizer que temia como seria visto pelas pessoas fora do programa, principalmente depois da festa no sábado (30), em que discutiu com os participantes da casa. Ainda dentro do reality, ele se desculpou com os colegas. Porém nem todos perdoaram o ator, que foi perseguido até sua saída.

Lucas tá em casa já, olha que lindo!!! Muito feliz por ele🙏🏼 #BBB2021

ESTAMOS COM VC KOKA pic.twitter.com/l0hphdVLe8 — Duda Araujo 🍸 (@dudamaan) February 7, 2021

Lucas Penteado desiste do BBB 21

Após a pressão que sofreu dentro da casa, Lucas Penteado decidiu deixar o BBB 21. Depois de beijar Gilberto na festa, o ponto alto para sua desistência do programa foi o julgamento que recebeu por assumir sua bissexualidade. Ele foi acusado por Lumena de estar se promovendo com o beijo.

Antes de sair ele teve uma discussão com Pocah, Nego Di e Lumena. Juliette tentou convencer o colega a não desistir. “A gente tem dois jogos diferentes, você está tentando o milhão, eu não quero mais”, disse ele.

Pouco depois ele já estava no confessionário e sua saída foi anunciada dentro da casa pelo big boss. “Lucas não está mais no Big Brother Brasil, agora vocês são 18 competidores, todos com chances iguais de chegar à final e o grande prêmio”.

Fãs criam vaquinha online e famosos ajudam Lucas

A internet ficou revoltada e se comoveu com a desistência de Lucas Penteado do BBB 21. Rapidamente, fãs decidiram criar uma vaquinha online para que o ator fosse ajudado e realizasse o sonho, que é de dar uma casa para a mãe.

Não apenas os fãs, mas famosos se dispuseram a ajudar. Entre as celebridades estão Tatá Werneck, que pediu o link da vaquinha online, o apresentador Luciano Huck, Cleo Pires, Maisa, Ludmilla, Mumuzinho, Marcelo D2, e o jogador Neymar.