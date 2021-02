BBB21: fãs e famosos criam vaquinha para Lucas; saiba como ajudar

Lucas Penteado pediu para sair do BBB21, no domingo, dia 7, após uma trajetória marcada por brigas e preconceitos – até sobre sua sexualidade. Do lado de fora do reality, o público se indignou com tratamento dispensado por outros brothers ao ator, e criou uma vaquinha social para ajudar o ator. Luciano Huck, Neymar e […]