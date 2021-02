BBB 21: quem está no Castigo do Monstro? Veja a escolha do Anjo

Caio venceu o Anjo da semana e escolheu dois brothers para o Castigo do Monstro nesta sexta-feira (26). Em sua terceira vitória consecutiva, o fazendeiro escolheu colocar Pocah e Projota para cumprirem a dinâmica do BBB 21.

Assim que todos foram chamados para a sala, depois da vitória de Caio, Pocah disse que ele poderia dar o Monstro para ela se distrair. A sister foi a que mais se abalou em não ter participado do jogo.

Quem está no Castigo do Monstro no BBB 21?

Quando todos os brothers foram chamados na sala, o tricampeão da Prova do Anjo de hoje, colocou seu colar e escolheu Pocah e Projota para ficarem no Castigo do Monstro do BBB 21. Antes disso, ele leu as regras:

“Monstro Marmita: os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos como ingredientes de uma deliciosa marmita. Um deles será o brócolis e o outro será o frango assado, ambos carregando sempre as suas plaquinhas. Ao sinal do Monstro, os dois deverão entrar na marmita que estará no gramado e lá permanecer até o som parar. Os dois perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai para a Xepa”.

Por fim, a sister ficou com a fantasia de frango e o cantor se vestiu como brócolis.

- PUBLICIDADE -

Pocah se estressa e perde a paciência ao ser vetada da prova do Anjo

Pocah se estressou ao ser vetada da Prova do Anjo do BBB 21. Tiago Leifert realizou o tradicional sorteio com os brothers e os que tiravam a bolinha azul participaram, mas os que pegassem a bolinha branca, estavam vetados.

Na vez da cantora, ela tirou a bolinha branca. Mais uma vez ela não deu sorte e ficou de fora. A primeira reação da sister foi de chorar e, nervosa, jogou a bolinha no chão. No entanto, Tiago Leifert pediu para a sister pegar o objeto do chão.

Desde que entrou no programa a sister fala da saudade da filha, Vitória, de 5 anos e quem vence a disputa pode matar um pouco da saudade ao assistir o vídeo especial da família, que é exibido no almoço do Anjo.

Então, os sorteados da dinâmica foram: Juliette, Sarah, Gilberto, Fiuk, Lumena, Caio, Rodolffo e Carla Diaz.

Além de Pocah, Arthur, Viih Tube, Thaís e Projota, não jogaram. O líder da semana, João, também não pôde participar por já estar imune e na liderança do programa.

Depois do momentos de nervoso, a sister pediu desculpas por sua atitude. “Peço mil desculpas a produção, foi descontrole emocional. Estou me sentindo uma m*”, lamentou ela, depois de chorar muito.

- PUBLICIDADE -

BBB21: entenda se boato sobre brothers fumarem maconha é real