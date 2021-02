BBB21: Caio vence a Prova do Anjo; saiba quem ganhou o Castigo do Monstro

Caio, do BBB21, foi quem ganhou a prova do Anjo na tarde desta sexta-feira (26) pela terceira vez. Todos foram chamados na sala para começar a disputa, mas antes, aconteceu o sorteio para ver quem ficaria dentro e fora do jogo. Os sorteados da dinâmica foram: Juliette, Sarah, Gilberto, Fiuk, Lumena, Caio, Rodolffo e Carla Diaz. Veja quem está no Castigo do Monstro!

Quem ficou de fora: Arthur, Pocah, Viih Tube, Thaís e Projota. O líder da semana, João, também não jogou.

Como foi a prova do Anjo no BBB21 ?

Na prova do Anjo de hoje, os brothers contaram com a sorte. Já na área de provas do BBB21, Tiago Leifert explicou as regras e como se vencia o jogo.

“Hoje são você que vão criar alguns looks: primeiro vocês vão lançar os dois dados, quando eles pararem que a gente vai olhar o que vocês vão fazer. Você vai andar até a arara que o dado mostra pra você. se cair C&A você vai na arara que você quiser. Esse look vai ter um card, mas você não tira ele ainda e leva até seu closet vazio à sua esquerda. Ai sim você tira o card e mostra pra gente. Podem ser 10 pontos 50 pontos… serão 5 rodadas quem tiver mais pontos é o anjo e vela 5 mil reais.”

Até a penúltima rodada da prova, Caio estava em primeiro com 180 pontos, Fiuk com 160 e Lumena com 150 pontos.

Quem ganhou a prova do Anjo?

Caio quem ganhou a prova do Anjo C&A. A vitória se concretizou porque ele conquistou o maior número de pontos na soma de cada uma das peças que estavam no jogo. Depois de cinco rodadas, Lumena ficou em segundo e Fiuk em terceiro lugar na disputa.

Após a vitória, todos se dirigiram para a sala, onde o Anjo da semana escolheu dois para colocar os colares do Castigo do Monstro.

O Anjo é autoimune?

O jogo sofreu algumas mudanças nesta semana no BBB21. Por isso, o Anjo da semana é autoimune, conforme Tiago Leifert explicou. Ou seja, quem vencer a prova do Anjo fica livre do paredão da semana.

Além disso, Caio ganha um almoço especial do Anjo, assite a um vídeo da família e ganha o prêmio do patrocinador. No caso de hoje, C&A deu um vale para compras de R$5 mil na loja.

BBB21 – Quem está no castigo do Monstro?

Toda semana novos brothers vão para o Castigo do Monstro. Como Caio foi o vencedor da Prova do Anjo, ele escolheu colocar Pocah e Projota no Castigo ‘Marmita’ em que a sister é o ‘frango assado’ e o brother ‘brócolis’. Como consequência, a dupla perdeu 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro. Além disso, quem está no Vip, ao ir para o Monstro do BBB21, automaticamente é jogado para a Xepa e quem já está na pior, continua.

