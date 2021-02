BBB21: hoje tem prova do anjo; saiba que horas começa

O BBB21 realiza nesta sexta-feira 25/02 a nova prova do anjo, que garante imunidade a quem ganhar a disputa, diferentemente das outras dinâmicas. Saiba que horas começará a disputa no Big Brother Brasil.

Que horas é a prova do anjo hoje no BBB21?

Os participantes não sabem, mas hoje é dia de prova do anjo no BBB21. A disputa terá início às 13h e vai transformar o confinado vencedor em anjo autoimune. Ou seja, não terá que entregar a imunidade para outra pessoa, se livrando, assim, do paredão.

A produção do BBB21 ainda não revelou como será a prova do anjo nesta sexta-feira (26), no entanto, não é todo mundo que vai participar. Isso porque, um sorteio será feito para definir vagas para prova do anjo. Além de imunidade, o abençoado terá que castigar duas pessoas com o castigo do monstro, ganhará um almoço especial com direito a dois convidados e recados em vídeos da família. Além disso, R$ 5 mil para presentear um familiar.

Quem foi o último anjo?

Caio foi o último anjo do BBB21. Na prova que o consagrou com o poder de imunizar um participante, os confinados tinham que responder perguntas relacionadas a exibição de produtos de uma marca patrocinadora no telão. O primeiro que respondesse cinco perguntas corretamente ganhava o colar do anjo.

Caio e Projota disputaram a fase mata-mata. O cantor chegou a chorar por não conseguir receber um recado em vídeo da família.

Como assistir a prova do anjo?

A prova do anjo será exibida na íntegra logo após a novela A Força do Querer, na Globo. No entanto, é possível acompanhar a disputa ao vivo através do pay-per-view do reality show.

Para acompanhar todas as dinâmicas da semana como a prova do anjo 24 horas por dia e em tempo real, basta sintonizar no pay-per-view na TV a cabo. Os valores variam de acordo com cada operadora. O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, também transmite o reality show apresentado por Tiago Leifert em tempo real. As mensais custam R$ 22,90.