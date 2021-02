BBB21: entenda se boato sobre brothers fumarem maconha é real

Um boato de que os brothers do BBB21 estariam fumando maconha no confinamento virou assunto nas redes sociais nesta semana. O tema ganhou ainda mais notoriedade após um assessor do presidente Jair Bolsonaro fazer a publicação de um vídeo de Karol Conká no programa em sua conta do Twitter. No entanto, a afirmação de que o cigarro que Karol estava fumando no programa era maconha é falsa. Entenda essa história:

Maconha no BBB21?

Tercio Arnaud Tomaz, assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, fez uma publicação em tom de indignação no Twitter. Tercio publicou um vídeo de Karol Conká fumando no confinamento e comentou: “maconha? Globo comprando e enviando maconha para os participantes do BBB?”. O assunto viralizou nas redes e tem sido muito pesquisado nos veículos de comunicação, já que muitas outras contas da rede social começaram a falar do assunto nesta quinta-feira (25) e a acusar o canal de televisão de contrabando.

No entanto, o que Karol Conká estava fumando não era maconha e sim um cigarro de palha, algo que outros brothers do BBB21 também fumam no confinamento.

Assessoria da Globo se pronunciou

Ao portal G1, a assessoria da TV Globo fez uma declaração oficial sobre o assunto. “Se trata de uma fake news. O objeto nas mãos da cantora [no BBB21] é um cigarro de tabaco”, afirmou a assessoria da emissora. A acusação foi checada pela divisão Fato ou Fake do portal.

