BBB 21: veja que horas começa a prova do líder na quinta (11/02)

A programação do BBB 21 segue um padrão semanal. As provas, paredões e até a data para a final já são programadas. Com o reality acontecendo, várias perguntas podem surgir e saber sobre a prova do líder é um dos interesses do público.

Que dia é a prova do líder no BBB?

A prova do líder no BBB 21 e edições anteriores, acontece toda quinta-feira, por isso, semanalmente, os participantes têm a chance de conquistar a liderança na casa.

Dependendo da dinâmica, alguns podem ficar de fora da disputa, principalmente com o poder do “não”, em que o último líder pode vetar, ou seja, impedir um dos colegas de jogar.

Na semana passada, por exemplo, o líder da semana, Nego Di, decidiu vetar a participação de Lucas Penteado. Todos os confinados jogaram menos o ator que ficou dentro da casa enquanto os demais realizavam a prova.

Quem já foi líder no BBB 21?

A edição já teve dois líderes, Nego Di e Arthur. O primeiro a entrar no quarto do líder, ganhar imunidade e ter todas as regalias foi o humorista. Ele venceu a prova de agilidade com Lucas Penteado e assim, escapou de ser votado na primeira semana, além de escolher quem ficaria na cozinha Vip com ele.

Na prova de agilidade eles teriam que montar um quebra-cabeça. Depois que a maioria das duplas havia concluído,Tiago Leifert parou a contagem e Nego di e Lucas foram consagrados os vencedores por terem completado em menor tempo.

Já na segunda liderança, de Arthur, o educador físico e Projota formaram a dupla vencedora. Mais uma vez a disputa foi com duplas e eles tinham que montar pedidos do MC Donalds com os produtos corretos e dentro do tempo.

Quando é a prova do Anjo?

A prova do anjo acontece às sextas-feiras ou então aos sábados e geralmente acontece durante a tarde no BBB 21. O Anjo ganha o poder de imunizar um dos colegas no dia da formação do paredão. Quem vence também ganha um almoço especial e pode convidar até dois brothers. Além disso, ele assiste um vídeo da família O imunizado pelo Anjo escapa do paredão da semana. Ele também é responsável por colocar duas pessoas no castigo do monstro.

No BBB 21, Rodolffo venceu a primeira prova do Anjo e conseguiu imunizar o amigo, Caio de ir para a berlinda. Para o castigo do monstro, ele colocou Arcrebiano e Arthur que se fantasiaram de bailarina e pirata.

Já Carla Diaz foi a segunda a vencer a prova do Anjo e além de todos os benefícios, ela livrou Camilla de Lucas de ser votada no dia do paredão. A atriz colocou Lucas e Gilberto no castigo do monstro com fantasias de abelha e flor.

