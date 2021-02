BBB21: veja o horário da prova do anjo de hoje (6/2)

Após Arthur se tornar líder, o BBB21 terá um novo anjo neste sábado (6). Os brothers e sisters serão convocados à sala de estar para um rápido sorteio que tem como objetivo definir quais deles participarão da prova da vez que será mediada por Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil.

Que horas começa a prova do anjo no BBB21?

A segunda prova do anjo do BBB21 vai começar a partir das 12h40. A produção do reality show da Globo vai convocar todos os participantes à sala de estar para definir através de um sorteio os participantes do desafio. Ainda não se sabe como será a prova da vez.

Como assistir a prova do anjo?

A prova do anjo será exibida ao vivo no pay-per-view do Big Brother Brasil na TV por assinatura. Se você ainda não for assinante, consulte os valores (que podem sofrer variações) diretamente com sua operadora. Além disso, a dinâmica será transmitida pelo Globoplay. Aos não assinantes, as mensais custam R$ 22,90.

Na edição ao vivo deste sábado (6), a Globo vai exibir na TV aberta a prova do anjo na íntegra. e resumo do dia dos participantes na casa mais vigiada do Brasil.

Como funciona o anjo no reality?

Quem se tornar o novo anjo da semana do BBB21 terá algumas missões. A primeira será castigar dois concorrente com o castigo do monstro. Os indicados terão que vestir fantasias e cumprir determinados comandos indicados pela produção do reality show.

O anjo ainda ganhará um almoço especial com direito a dois convidados e recados em vídeos dos familiares. Por fim, o abençoado imunizará um participante durante a formação de paredão que vai acontecer na noite deste domingo (7) logo após a exibição do Fantástico que tem apresentação de Tadeu Schmidt e Maju Coutinho.