BBB21: prova do anjo, festa e mais; veja o que tem hoje (6/2)?

O BBB21 deste sábado (6) está recheado de atrações. O reality show apresentado por Tiago Leifert terá entre os destaques o resumo da prova do anjo que vai acontecer durante o dia. O programa também será marcado pela quinta festa da temporada. O evento terá como tema o festival Holi, uma das principais tradições da Índia para celebrar a chegada da primavera.

Que horas começa o BBB21 hoje (6)?

O Big Brother Brasil de hoje começará às 22h30, logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer. O programa que tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, não tem um horário fixo na programação da Globo.

De acordo com o site oficial da Globo, o horário de exibição da atração sofre alterações ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 22h45. De segunda-feira a sábado, o programa vai ao ar logo após a novela das nove A Força do Querer. Aos domingos, após o Fantástico.

O que tem hoje no Big Brother de sábado?

A Globo vai exibir a íntegra da segunda prova do anjo da temporada do reality show. Além disso, mostrará quais participantes foram castigados pelo anjo. Ainda no programa, os confinados vão se divertir com a festa Holi.

O evento da vez terá uma decoração inspirada na arquitetura indiana e contará com figurinos claros para serem tingidos por pós coloridos que serão jogados na pista de dança por uma máquina.

Como assistir o BBB21?

O BBB21 pode ser assistido 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real. Já no Globoplay, serviço de streaming da Globo, o confinamento também pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

O Big Brother Brasil 21 pode ser acompanhado diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora carioca também promove alguns flashes do que acontece na casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada em horários não definidos.