BBB: participante é expulso após fazer gesto nazista

Enquanto o BBB 21 acabou de começar no Brasil, a versão portuguesa do reality show está pegando fogo. Nesta quinta-feira (28), um dos participantes da edição, Hélder Teixeira, foi expulso por ter realizado uma saudação nazista no confinamento.

E esta não foi a única polêmica em que o brother se envolver no Big Brother Portugal, Hélder também recebeu críticas ao soltar comentários considerados homofóbicos e sexistas.

BBB – Como foi a expulsão?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A produção do Big Brother Portugal chamou todos os brothers e sisters na sala do reality show para dar um recado, mas o discurso realizado pelo Big Boss foi direcionado ao participante Hélder: “há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que fez simboliza estes milhões de mortos. A educação é o antídoto para o ódio e ela é nossa melhor arma para que esse passado sombrio nunca se repita”.

O Big Boss, que no BBB do Brasil é o título de Boninho, continuou: “Hélder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e gestos no Big Brother. Já os avisei que são vistos por milhares de pessoas e que devem ter noção do que dizem e fazem”. Com todos tensos na sala, Hélder respondeu “ok” e em seguida foi informado que sua jornada no programa estava encerrada. “Por tudo isso Hélder deixou de ser bem vindo à minha casa, está expulso. Pode se despedir dos seus colegas e abandonar a minha casa. Deixou de ser bem vindo”, informou a voz, que deixou todos chocados.

E É ASSIM QUE SE FAZ! Durante programa ao vivo, participante do Big Brother Portugal é expulso da competição depois de fazer uma saudação nazista. Vai tarde! pic.twitter.com/YxI0o8lrD8 — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca) January 29, 2021

Por que participante foi expulso?

O brother de 39 anos foi expulso do programa após realizar uma saudação nazista no confinamento. O participante fez o gesto mais de uma vez no reality e chegou a ser advertido por uma colega de elenco. Hélder havia participado da versão portuguesa do BBB em 2020 e agora estava em uma temporada especial com ex-participantes.

Leia também sobre o BBB:

Juliette cria caos com queridômetro e leva bronca de sister

Briga, choro e revelações: como foi a primeira festa da edição

Big Brother Brasil 2021 marca maior audiência em estreia do reality em 3 anos

Resumo do BBB (29/01): madrugada pega fogo com briga de Fiuk e Carla