BBB21: Sarah é a nova líder do Big Brother Brasil 21

O BBB21 já tem sua nova líder: Sarah! Após uma prova de muitas reviravoltas na quinta-feira (18), asister levou a melhor e conquistou a quarta liderança do reality show. Agora, está nas mãos da sister indicar um participante direto para o paredão.

Sarah é a nova líder do BBB21, mas a disputa não foi nada fácil. Antes do início da prova, Karol Conká pode que usar o poder de veto e baniu Juliette da competição. Em seguida, os participantes foram para a área externa da casa e deram início a disputa.

A quarta prova do líder do BBB21 exigiu dos participantes rapidez ao estilo ‘competição raiz’. No desafio, os participantes tiveram que descer por uma rampa banhada a água e encontrar cards da marca patrocinadora em taques de areia colorida, piscina de bolinhas e tanque de slime.

Os cards foram nomeados como BBB anjo, BBB men e BBB livre. Na primeira rodada, apenas 9 participantes acharam os cards disponíveis e se classificaram. Já na segunda etapa, apenas 4 quatro se classificaram para a final. Na terceira e última rodada, tinha só um card disponível.

A disputa final aconteceu entre Caio, Gilberto, Fiuk e Sarah, que encontrou o objeto na caixa da cor roxa e assim garantiu liderança da casa por uma semana.

Como será o paredão?

Na sexta-feira (19), os participantes vão participar da prova do anjo. Antes disso, a produção fará um sorteio para distribuir vagas para a disputa. Juliette, que foi vetada da prova do líder por Karol Conká, já garantiu uma vaga na disputa.

O anjo terá direito a imunizar um participante, além de indicar os castigados do monstro e um almoço especial com dois convidados e vídeos da família. A prova deve começar por volta do meio-dia, no horário de Brasília.

No domingo, dia 21, a partir das 22h30, o BBB21 vai se reunir para mais uma formação de paredão. Primeiro, o anjo vai imunizar um participante. Logo em seguida, o líder vai indicar o primeiro. Logo depois, o três que participantes que perderam a prova do líder na última rodada vão indicar o segundo nome à berlinda.

Por fim, a casa vai votar no confessionário e os dois mais votados estarão no paredão. Os emparedados farão a prova bate e volta. Quem vencer, se livra da votação do público do BBB21.