BBB21: quem é e como surgiu ‘Jaque’, a nova participante?

O BBB21 estreou há três semanas com 20 participantes em seu elenco. No entanto, o reality show apresentado por Tiago Leifert ganhou uma nova participante com o desenrolar do jogo: Jaque Patombá. Mas, afinal, quem é a nova sister do confinamento da Globo e como ela conseguiu entrar na casa mais vigiada do Brasil (sem passar por teste de Covid-19 e pelo pré-confinamento)? O DCI explica!

Quem é Jaque Patombá, participante do BBB21?

Jaque Patombá é na verdade a participante Karol Conká, de 34 anos. O nome surgiu após internautas começarem a definir a sister com trecho da música Tombei ‘Já que é pra tombar, tombei, bang-bang’ por conta das suas atitudes praticadas no BBB21.

Inicialmente, o usuário Sukitabr, do Twitter, se mostrou surpreso com o comportamento da rapper na casa mais vigiada do Brasil. “Ainda chocado com as atitudes da Jaque dentro da casa, bicho”, escreveu ele. Uma seguidora, então, comentou na publicação questionando sobre a piada. “Amigo, perdi a piada. Não entendi”, questionou.

Sukitabr, por sua vez, explicou a piada: “Jaque Patombá”, em clara referência a trecho da música Tombei, uma parceria da cantora com Tropkillaz. A partir daí, a publicação ganhou as redes sociais se tornando um dos principais memes da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil.

Polêmicas de Karol Conká no Big Brother

- PUBLICIDADE. -

No BBB21, Karol Conká foi acusada de xenofobia após insinuar que Juliette, da Paraíba, não tem educação por ser nordestina. “Essa pessoa [outro participante] disse: ‘não, é o jeito dessa pessoa, pois na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha… eu tenho muita educação para falar com as pessoas”, disse ela, na ocasião.

A fala de Karol repercutiu de forma negativa fora da casa, a ponto da assessoria de imprensa da cantora emitir um pronunciamento. “Quando ela relaciona o termo ‘educação’ à cidade de Curitiba, tem muito mais a ver com a intenção de se mostrar mais reservada, sem que isso seja bom ou ruim”, disse a nota.

Militante de telão, Karol Conká não consegue disfarçar a xenofobia e diz ter mais educação que Juliette por ser natural de Curitiba #BBB21pic.twitter.com/Z83EaFEZ73 — PAN (@forumpandlr) January 29, 2021

Outra vez que a cantora polemizou foi quando fez uma relativização do assédio ao insinuar que Juliette poderia ‘virar a chavinha’ e acusar um dos homens do BBB21 de tentar agarrá-la em rede nacional. “É perigoso, coisa que eu falo pro meu irmão, com meus amigos, cuidado com mulher assim porque pode virar a chavinha e ela falar: ‘ele me agarrou’.

A sister também expulsou Lucas Penteado da cozinha VIP do BBB21 a gritos e xingamentos e o impediu de almoçar com os outros participantes. Karol também ameaçou o ator de Malhação: Viva Diferença de tortura psicológica.