BBB21: Karol Conká vence prova e é a nova líder do reality

A casa mais vigiada do Brasil já tem um novo líder. Karol Conká venceu a prova e conquistou a terceira liderança do BBB21 na noite desta quinta-feira (11). Como missão, a nova manda-chuva terá que indicar um concorrente diretamente ao paredão no próximo domingo (13).

Como foi a segunda prova do líder do BBB21?

Antes do início da prova, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, pediu para Arthur, então líder, vetar duas pessoas da prova. Gilberto foi a primeira escolha do instrutor de crossfit, que justificou que ele seria a sua primeira opção de voto caso fosse líder. Já Fiuk foi o segundo vetado por Arthur.

Na primeira etapa, os participantes tiveram que montar palavras designadas com latinhas de refrigerante de uma marca patrocinadora. Cada latinha tinha uma letra diferente. Já na segunda fase, os competidores tiveram que contar com a sorte. Quem escolhesse a palavra OTIMÍSMO após algumas rodadas seria o líder. Karol Conká levou conquistou a liderança da semana.

Como será formado o paredão da semana?

Diferente das duas semanas anteriores, o Big Fone não vai voltar a tocar na casa pelos próximos dias. O paredão será formado ao modo quase que tradicional. Isso porque, o primeiro emparedado será indicado pelo líder da semana. No entanto, antes do voto de minerva, o anjo da semana vai abençoar um participante com a imunidade.

Logo após a decisão do líder, o emparedado terá direito a um contra golpe (indicando um concorrente à berlinda). Por fim, a casa vai votar no confessionário e definir o terceiro emparedado. Não terá prova bate e volta após a formação de paredão. Ou seja, os três indicados vão direto para o voto do público.

Como votar no paredão?

As votações do Big Brother Brasil (BBB21) são disponibilizadas no site oficial do reality show no Gshow. Para votar, basta selecionar a opção desejada e validar o voto na verificação de segurança chamada ‘captcha’.