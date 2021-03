BBB21: mãe de Arcrebiano perde Instagram após ficar famosa

A participação de Arcrebiano no BBB21 rendeu a Ana Araújo, sua mãe, mais de 148 mil seguidores no Instagram. A matriarca do agora ex-BBB que ficou famosa por suas orações para afastar Karol Conká do filho, no entanto, teve sua conta na rede social roubada no último sábado (20).

Mãe de Arcrebaino do BBB21 – Instagram

Ana Araújo estava ensaiando a sua estreia como digital influencer, quando teve sua conta roubada. A mãe de Arcrebiano declarou ao site Notícias da TV, que perdeu a chance de fechar contratos com marcas que a procuraram.

“Eu ganhei muito seguidor por causa das minhas orações. Só que meu Instagram foi hackeado e eu perdi tudo, fiquei muito chateada. Eu já estava arrumando algumas coisas para fazer aqui, pelo Instagram, mas agora ficou um pouco difícil”, disse.

Prova do anjo BBB21 será no sábado; veja que horas começa

Apesar de ter tido sua conta roubada, a mãe do ex-BBB segue em contato com o Instagram na tentativa de recuperar a sua conta. A matriarca do educador físico criou uma conta temporária que já conta com pouco mais de 2 mil seguidores. Antes disso, Ana se preparava para estrear propaganda nos Stories.

Oração contra Karol Conká

Enquanto Arcrebiano esteve no BBB21, Ana Araújo se mostrou preocupada com o andar do jogo e a tentativa de Karol Conká em engatar um relacionamento com o seu filho. Nas redes sociais, a matriarca postou oração direta pedindo o afastamento da rapper do seu herdeiro.

“Livra meu filho de pessoas negativas, liberta Senhor, todos meus filhos de pessoas ruins e principalmente aquele que está distante de mim, meu divido Pai eterno. Põem tuas mãos sobre ele e tira de perto dele tudo que for ruim”, escreveu a matriarca do ex-participante do BBB.

Assim que Bil, como prefere ser chamado foi indicado ao paredão, Ana, através do perfil oficial do filho, pediu para que a torcida eliminasse o filho do Big Brother Brasil.

“O que mais queremos nesse momento é que ela [Karol] saia do programa. Nós estamos vendo que ela pode afunda-lo no jogo. A Karol já está queimada aqui fora e pode levar o Arcrebiano para o mesmo buraco. Inclusive, ontem a mãe dele passou mal ao ver ela pegando no filho dela”, revelou.

A campanha da matriarca surtiu efeito e Arcrebiano foi o segundo eliminado do BBB21 com 64,8% dos votos do público. Mesmo sendo eliminado no início da temporada, o educador físico conseguiu fazer popularidade nas redes sociais e atualmente conta com mais de 5,1 milhões de seguidores só no Instagram.