BBB21: Arthur admite sentir ciúmes de Carla com Fiuk e fofoca repercute

Uma declaração do Arthur não agradou Fiuk. Isso porque o crossfiteiro admitiu estar sentindo ciúmes do brother com Carla Diaz. Em uma conversa com Sarah, Arthur disse estar incomodado com a suposta aproximação da atriz com o músico — os dois estão emparedados. A notícia, no entanto, chegou aos ouvidos de Fiuk, que se irritou com a situação. Entenda a polêmica que rolou na casa do BBB21.

Em uma recente conversa com Sarah, na área externa da casa do BBB21, Arthur relembrou um episódio que aconteceu na última festa do líder na quarta-feira, 17 de março. Ele disse que não gostou de ver Carla abraçando Fiuk. “[Carla] me perguntou se eu tava estranho e eu tava estranho mesmo, não sou obrigado a gostar, véi. Não tenho culpa de sentir ciúme, foda-se, eu sou assim. Tenho mesmo. Ainda mais por ser com cara que me quer fora daqui”, afirmou.

Não demorou muito para os envolvidos saberem da fofoca. No quarto do líder, com Gilberto, Juliette e Fiuk, Sarah contou para o músico sobre o sentimento do crossfiteiro. “Arthur está querendo inventar motivo. Carla voltou da prova do líder e ele não falou nada pra ela. Nada”, rebateu Fiuk, que foi dupla com Carla Diaz na última prova de resistência do BBB21 que terminou ontem, sexta-feira, 19. Os dois foram os primeiros a deixar a prova e agora, estão no paredão. Eles devem disputar o bate e volta no domingo, 21.

Irritado, Fiuk também afirmou: “Ele só precisava de motivo. Ele já não olhava na minha cara sem motivo nenhum, Quem faz questão de tratar com a maior indiferença do mundo é ele”. Sarah, por sua vez, não sabia sobre a situação de Carla e Arthur após a prova do líder. Foi então quando o músico contou o que rolou entre os pombinhos,

“Arthur saiu do quarto, ficou dez, vinte minutos, passou pela gente e não falou nada. Depois peguei Carla sozinha no quarto. Pô, quando você vê alguém sozinho chorando o mínimo que você faz é perguntar se está tudo bem”, disse Fiuk. “Ela [Carla] gostou sim dele. Ele se envolveu sim com ele. E ele fingiu que se envolveu chegou uma hora que começou a se incomodar.”

Após ser ignorada por Arthur, que foi vetado por Fiuk e não participou da prova do líder, Carla Diaz chorou com a rejeição do amado. Fiuk, por sua vez, tentou consolar a sister. “Se eu tenho um conselho para te dar é: volta para você, Carlinha”, disse ele na ocasião.

Ainda em sua conversa com Sarah, Arthur chegou a reclamar das atitudes de Carla. “Se ela tá acostumada com os pica da Globo que sabem conversar, não sou assim, sou da roça”, contou. O casal está tendo problemas há algum tempo, e na última festa discutiram a relação. Carla chorou e chegou a dizer que se afastaria do brother, mas voltou atrás no dia seguinte, e pediu até que Fiuk a vetasse da prova do líder para salvar Arthur, o que não aconteceu.

Que horas começa a Prova do Anjo?

Neste sábado, dia 20 de março, os participantes do BBB21 vão disputar pelo anjo da semana. Quem vencer a prova, que começa a partir das 11h, vai poder imunizar um brother ou sister para o paredão, além de ter que definir quem ficar com o castigo do monstro. Outro benefício do anjo é um almoço especial e recado da família.

Vale lembrar que Carla Diaz tem dois poderes, e pode escolher um deles nesta semana. Ela tem o direito de vetar a imunização do anjo para a formação do paredão, ou impedir que uma pessoa seja o monstro, ambas decisões de quem vencer a prova do anjo.

O que vai ter no BBB21 hoje?

Além da Prova do Anjo, os brothers e sister vão curtir uma festa à noite. O tema ainda não foi divulgado, e os telespectadores devem ficar sabendo na hora do programa. Na semana passada, os participantes do BBB21 curtiram uma festa que deu o que falar: McDonald’s.

Como será formado o paredão do BBB21?

O paredão será formado neste domingo, 21, após o Fantástico. Primeiramente, o anjo vai imunizar um competidor, logo depois o líder vai indicar um concorrente ao paredão. A casa vai votar no confessionário e o mais votado vai à berlinda. Carla Diaz e Fiuk já estão na berlinda, os dois foram os primeiros que desistiram da prova do líder. Na edição do BBB21, ainda vai ocorrer a prova bate e volta em que um participante, exceto a indicação do líder, poderá se salvar.

Acompanhe as principais notícias sobre o BBB21 no DCI Digital.