Gilberto é líder desta semana no BBB21

O BBB21 tem um novo líder! Gilberto venceu a segunda etapa da prova e conquistou a liderança, além de um carro 0 KM . O economista resistiu mais de 13 horas em uma prova de resistência em dupla com Sarah, e durante a edição ao vivo desta sexta-feira (19) se sagrou o novo manda-chuva em uma dinâmica de sorte.

Prova de sorte – líder desta semana BBB21

Gilberto é o líder desta semana no BBB21. O brother formou dupla com Sarah e disputou uma prova de resistência que durou quase 14 horas seguidas. Eles tinham que revezar entre ficar sentado em um banco de carro montando em uma estrutura giratória e ficar em pé acionando uma alavanca.

Ao final da disputa, Rodolffo foi desclassificado da prova por fazer xixi na roupa. Além disso, sua dupla, Caio, também foi eliminado. Restaram Gil e Sarah e Pocah e Juliette. Minutos após a saída do cantor sertanejo, a intérprete de Não Sou Obrigada optou por desistir da prova, desclassificando sua dupla.

Sarah fez xixi? Saiba o que aconteceu na prova do líder

Segunda etapa da prova do líder

Gil e Sarah foram confirmados vencedores da prova do líder durante a edição desta sexta (19). Os dois participaram de uma dinâmica de sorte. A produção disponibilizou 4 chaves numeradas e uma urna para sorteio de ordem de jogada. Tiago Leifert, apresentador do BBB21, explicou ao público e para os participantes que o objetivo era ligar o carro e conquistar o prêmio mais a liderança.

Na ordem do sorteio, Gilberto começou. O economista escolheu o número 1, a única chave que ligava o automóvel. Com o feito, o economista conquistou todos os prêmios e montou o VIP da semana.

Veja quem está no VIP da semana

Gilberto

Sah

Pocah

Fiuk

Juliette

Rodolffo



Como será formado o paredão do BBB21?

Além de prêmios, a prova do líder trouxe uma grave consequência. Fiuk e Carla Diaz, que foram os primeiros a desistir da prova, já estão no paredão. A berlinda que será formada neste domingo (21) terá início com a decisão do anjo, que vai imunizar um participante.

O líder Gilberto vai indicar um concorrente ao paredão na sequência e logo em seguida a casa vai votar no confessionário para emparedar mais um nome. Todos os indicados, exceto a indicação do líder, vão jogar uma prova bate e volta. O vencedor vai se salvar da votação do público.

Fãs de Juliette cancelam Pocah e atacam a funkeira