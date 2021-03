BBB21: Carla Diaz é pega mentindo sobre Gilberto; assista momento

Carla Diaz não esconde que está brava, chateada e com ranço de Gilberto desde que voltou do paredão falso. No quarto secreto em que ficou confinada, a atriz pôde assistir as conversas dos brothers na casa do BBB21 após sua falsa eliminação e acabou escutando coisas que a desagradaram.

Um dos participantes que mais a incomodou foi Gilberto, que falou sobre ela e Juliette em papo com colegas. A sister do BBB21 voltou à casa acusando o brother de ser falso e já tem ele como um de seus maiores desafetos atuais na casa.

Porém, quem pode estar se tornando a vilã da história é a própria Carla, que foi desmentida por fãs do programa, que relembraram uma conversa da sister com Camilla de Lucas sobre uma festa do BBB21, e em seguida mostraram que o que o foi contado pela atriz sobre Gilberto, não aconteceu.

O que Carla Diaz falou sobre Gilberto no BBB21?

Em conversa com Camilla de Lucas após a festa que agitou o fim de semana dos confinados, Carla Diaz disse para a influenciadora digital que Gilberto incentivou a carioca, que se descontrolou na comemoração, a beber vodka. No entanto, nas redes sociais, a sister foi bastante criticada, pois ao resgatarem o momento que segundo a atriz o pernambucano teria incentivado Camilla a virar a garrafa de bebida, foi visto que o brother não fez isso.

“Eu olhando assim, achei que era água, aí o Gil: ‘isso, tome, tome’. Eu estava atrás, não chegava direito até você, quando fui tirar [a garrafa], era vodka”, contou Carla Diaz. Porém, de acordo com o vídeo divulgado sobre o momento, Gilberto tirou a garrafa das mãos da sister do BBB21 e repetiu para a colega: “não amiga não, não pode não”

tem sim! pic.twitter.com/ESWkIARCjm — rihanna comendo milho 开 (@sailorkji) March 15, 2021

Camilla de Lucas surtou em festa

A quantidade de álcool que Camilla de Lucas consumiu na festa não a ajudou muito, a sister chorou, gritou, acusou e fez de tudo. O perfil oficial da participante no do BBB21 no Twitter se pronunciou sobre a situação: “a Camilla está abalada por conta das confusões da casa e por ela tentar sempre entender o lado de todo mundo, se acha ‘frágil’ por isso e pensa que isso pode fazê-la perder o programa. Ela bebeu muito, somou tudo e agora está mal”.

