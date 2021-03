Quem sai hoje do BBB21: veja a parcial da enquete do paredão

Porcentagem paredão atualizado – Projota, Thaís ou Pocah, quem sai hoje, terça-feira (16), do BBB21? Logo logo teremos essa resposta oficialmente, enquanto isso, confira o que a parcial da enquete do Jornal DCI diz sobre o novo eliminado do programa.

Quem sai hoje no BBB21?

Na consulta feita na manhã desta terça-feira (16), dia da eliminação, a parcial da enquete “Quem deve sair” indica que Projota deve ser o brother a deixar o confinamento esta semana. O cantor soma 82,74% dos votos na enquete e está bem na frente das colegas Thaís e Pocah.

O segundo lugar na parcial é de Thaís, que até o momento tem 12,99%. Pocah pode respirar tranquila pois é a participante com menos chances de sair no sétimo paredão do BBB21. A dona do hit “Não Sou Obrigada” soma 4,27% dos votos na enquete sobre quem sai hoje do BBB21 do DCI.

Dê sua opinião na enquete “Quem sai do BBB21” votando aqui.

Leia também: veja como assistir o Bate-Papo BBB com o eliminado hoje

Como votar no Gshow para eliminar

Não é difícil eliminar alguém no BBB21. É necessário ter um login no site oficial do programa, o Gshow. Após estar logado, vá na página do Big Brother no portal, https://gshow.globo.com/realities/bbb/, clique em “Paredão: vote para eliminar”.

Escolha quem você quer ver fora do BBB21, clique na foto e nome do participante, passe pela proteção de robôs, o captcha, e então confirme o voto. Aguarde até que o seu voto na berlinda seja confirmado antes de sair da página. Se quiser votar mais vezes, é permitido, é necessário apenas repetir o processo. O site oficial não conta para o público como está a porcentagem dos votos em tempo real, por isso só temos noção de quem sai hoje do BBB21 por meio das parciais das enquetes.

Veja também:

Carla e Arthur discutem em madrugada pós jogo da discórdia; veja

Carla Diaz é pega mentindo sobre Gilberto; assista momento

Arthur promete causar punição grave; veja o que ele quer fazer