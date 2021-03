BBB21: veja como assistir o Bate-Papo BBB com o eliminado hoje

O BBB21 vai perder mais um participante nesta terça-feira (16). O sexto eliminado da temporada será Projota, Thaís ou Pocah, os azarados que caíram no paredão desta semana. Quem deixar o confinamento do reality show da Globo conversará com a ex-BBB Ana Clara, hoje apresentadora do Rede BBB, no Bate-Papo BBB.

Todos os eliminados do programa vão para o Bate-Papo BBB assim que deixam a casa do programa. Além de ser a primeira entrevista pós eliminação, é lá que os participantes começam a descobrir as notícias do mundo externo. Na Rede BBB os recém eliminados falam sobre a participação no BBB21, assistem a momentos da casa e conferem o crescimento nas redes sociais.

Como assistir o Bate-Papo BBB com Ana Clara?

Para ver o bate-papo de Ana Clara com o eliminado do BBB21 não é necessário ter assinatura da Globoplay, o streaming da TV Globo, que além do catálogo de filmes, séries, novelas e documentários, conta com o pay per view 24 horas do reality show.

Para assistir gratuitamente na Globoplay: nas câmeras principais do pay per view, você encontrará a opção de colocar na Rede BBB, esta câmera não é disponível 24 horas, ela aparece como opção para quem está na plataforma apenas no dia da eliminação do BBB21.

Outra forma de assistir é no site oficial do BBB21, o Gshow. Depois que o Bate-Papo BBB chega ao fim, é possível rever a conversa no site. As redes sociais do programa publicam trechos da entrevista, mas para ver na íntegra e ao vivo, apenas pela Globoplay ou Gshow.

Que horas começa o Bate-Papo BBB com o eliminado do BBB21?

A entrevista com o participante que acabou de deixar o Big Brother Brasil não tem horário exato para começar, pois depende do tempo que o ex-brother ou sister leva até deixar o confinamento e chegar no estúdio do Rede BBB, mas é oficial que o Bate-Papo BBB sempre começa depois das 00h00. Então fique atento!

Antes de receber o convidado da semana, o Bate-Papo BBB começa com os apresentadores Ana Clara e Rhudson Victor mostrando os melhores momentos da nova eliminação do BBB21.

Veja também:

Arthur promete causar punição grave; veja o que ele quer fazer

Carla e Arthur discutem em madrugada pós jogo da discórdia; veja