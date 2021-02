BBB21: big fone, formação de paredão e mais; veja o que tem hoje (7/2)?

O BBB21 deste domingo (7) terá entre os destaques mais uma formação de paredão. O reality show apresentado por Tiago Leifert também vai mostrar o resumo do que vai acontecer durante o dia e os dois toques do temido Big Fone. Além disso, tudo o que rolou na quinta festa da temporada.

Que horas começa o BBB21 hoje (6)?

O BBB21 de hoje começará às 22h40, logo após a exibição do Fantástico com Tadeu Schmidt e Maju Coutinho. O programa que tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, sofre alterações em seu horário de exibição.

De acordo com o site oficial da Globo, o horário de exibição do confinamento sofre alterações ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 22h45. De segunda-feira a sábado, o programa vai ao ar logo após a novela das nove A Força do Querer. Aos domingos, após a revista eletrônica Fantástico.

O que tem hoje no Big Brother de domingo?

O BBB21 que será exibido neste domingo terá inúmeras atrações. Logo no início do episódio, o público vai acompanhar o resumo da festa Holi, tema inspirado no tradicional festival indiano para comemorar a chegada da primavera na Índia. A festa contou com figurinos claros que foram tingidos por pós coloridos jogados por uma máquina.

Ainda na edição, as duas chamadas do Big Fone que movimentaram o dia serão mostradas na íntegra. O programa ao vivo ainda vai exibir como foi o almoço do anjo e seus dois convidados, além dos recados em vídeos da família do abençoado.

Por fim, a formação de paredão será iniciada ao vivo ao comando do apresentador Tiago Leifert. Arthur é o líder e vai mandar um concorrente direto para berlinda.