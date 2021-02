BBB21: Boninho confirma que edição terá paredão falso

Na madrugada desta terça-feira (2), Boninho, o chefão do reality show, revelou no Instagram que o BBB21 contará com uma dinâmica muito aguardada por diversos fãs do programa: o paredão falso.

O diretor da TV Globo não revelou quando o paredão falso irá acontecer, mas se depender dos pedidos dos fãs, não deve demorar. Nos comentários da publicação, diversas pessoas pediram que a dinâmica aconteça logo, para dar um baque nos participantes caso um brother como Lucas ou Juliette, que são bastante criticados pelos colegas, volte para a casa do BBB21.

BBB21 terá paredão falso?

No Instagram, na madrugada desta terça (2), Boninho publicou uma imagem de um lobo em pele de cordeiro com a legenda: “quem é quem? Você já pode julgar?”.

Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa escreveu: “quero paredão fake”. “Vamos fazer”, respondeu o Big Boss do BBB21.

Como funciona?

O que acontece em um paredão falso? Vamos te explicar. Normalmente, os paredões “normais” colocam dois ou três participantes na berlinda e o público vota em quem deseja eliminar. Em um paredão falso, como o que terá no BBB21, os brothers não sabem que o paredão não irá eliminar alguém, todos acreditam que o mais votado deixará a casa do reality show, apenas o público sabe que a berlinda da semana é diferenciada.

Nestes paredões falsos, a votação acontece de forma diferente. No paredão falso do Big Brother de 2019, por exemplo, a votação da berlinda foi para imunizar alguém, Gabriela, a mais votada, achou que estava deixando o programa, no entanto, retornou ao confinamento depois de se despedir dos colegas e ainda passou a semana tranquila com sua imunidade. Após o Jogo da Discórdia desta segunda (1) e o anúncio de Boninho que haverá paredão falso no BBB21, alguns fãs do reality lembraram nas redes sociais como foi a volta de Gleici durante a berlinda fake do Big Brother Brasil de 2018.

Quero juliette voltando assim do paredao falso do #BBB21

