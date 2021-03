BBB21: brothers recebem mensagens das mães em ação da Avon

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os brothers foram surpreendidos nesta segunda-feira com uma ação da Avon, comandada por Thelminha, vencedora do BBB20. Muitos deles ficaram emocionados e choraram. Confira abaixo tudo o que rolou na casa hoje.

Como foi a ação da Avon no BBB21?

Na ação da Avon, foi dada uma missão aos brothers: reconhecer quem seria a mulher especial de cada um deles de acordo com um trecho. No final, os jogadores enviaram um kit especial às mulheres de suas vidas.

Fiuk em ação da Avon

“Essa mãe sempre te apoiou em tudo. Ela gosta de reunir a família sempre com muita música e, desde pequeninho, você é o tchê dela”. Fiuk se reconhece no trecho de sua mãe, lido por Thelminha, e agradece: “Obrigada, mãe. Se não fosse por você, eu não estava aqui. Obrigado, obrigado. Graças as palavras dela, graças a coragem que ela me deu”.

Feliz dia das mulheres 🌷

E a Avon preparou uma surpresa emocionante para os nossos brothers! #TeamFiuk

PURA EMOÇÃO ❤ pic.twitter.com/1clA8kffou — FIUK 🎸 (@Fiuk) March 8, 2021

Gilberto em ação da Avon

Gilberto também chorou e se emocionou ao reconhecer sua mãe no trecho lido por Thelminha: “Essa mulher nascida em uma família com 11 irmãos. A vida nunca foi fácil para ela, e hoje o que ela mais gosta é ficar no sofá tomando um açaí e assistindo um filme”.

Caio em ação da Avon

“Conquistar essa mulher não foi uma tarefa fácil, ela é muito parceira. Te apoia em tudo, vocês sonham muito juntos”, leu Thelma. Caio logo reconheceu que o trecho se referia a sua esposa Waleria.

Surpresa da @AvonBR em homenagem ao Dia da Mulher. Foi difícil conter a emoção ne? 🥺 #BBB21 pic.twitter.com/smrKuYpbKv — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) March 8, 2021

Viih Tube em ação da Avon

“Confiança define a relação de vocês. Quando ela estava grávida, os médicos a alertaram sobre uma complicação na gestação, mas você resistiu e, por isso, recebeu esse nome”. Viih logo se reconheceu e chorou muito: “Que saudades, meu Deus do céu, eu precisava muito disso. Eu te amo, mãe. Estou com muita saudade”.

Está rolando uma ação da @AvonBR na casa, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher! A Viih recebeu uma surpresa linda e não conseguiu conter a emoção.❤️ #OlhaPraEla #ConversaTáOn #DiaDasMulheres pic.twitter.com/r0uDJR0hXb — Viih Tube 🎬 (@viihtube) March 8, 2021

Juliette em ação da Avon

“Essa mulher trabalha desde os oitos anos, ela já foi até auxiliar de pedreiro. Teve três filhos e ainda criou quatro enteados. Batalhadora, juntou dinheiro cortando cabelo por 20 anos até comprar a primeira casa. Você a ensina ler e escrever”. A fala de Thelminha sobre a mãe de Juliette emocionou muito a sister, que caiu no choro.

Impossível não se emocionar! Homenagem para Juliette mostrando dona Fátima 🥺💙 pic.twitter.com/xBpaRhzGWO — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) March 8, 2021

Rodolffo

Rodolffo reconhece sua mãe logo na primeira frase: “E no dia Internacional da Mulher não poderia faltar uma professora. Ela sempre trabalhou muito para dar o melhor aos filhos. Até hoje, ela fica com o coração apertado quando você viaja a trabalho, mas quando você volta, ela te recebe com aquele cafuné, que você conhece muito bem”.

Sarah

Sarah reconhece sua mãe no trecho, se emociona e é abraçada por Gilberto. “Mineira e de família humilde, ela ensinou a única filha a ser uma mulher forte e autêntica. Adora um shopping e, às vezes, você pega no pé dela que ela gasta demais”, leu Thelminha durante a ação da Avon.

Surpresa linda da @AvonBR em homenagem ao Dia da Mulher! Sarah não conseguiu segurar a emoção ao ver a foto de sua mãe 🤍🥺 #OlhaPraEla #ConversaTáOn #DiaDasMulheres #BBB21 pic.twitter.com/IYu5ybP8gz — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) March 8, 2021

João

“O papo entre vocês é tão bom que ninguém sente o tempo passar, perdem até o ônibus. E, para você, ninguém faz um bolo de cenoura melhor que o dela”, contou Thelma durante a ação da Avon. Ao reconhecer sua mãe, o professor explica a história: “Lá onde a gente mora, a gente só consegue chegar no Centro de ônibus. A gente sempre fica conversando dentro de casa e perde o ônibus. Quase todo dia se deixar”.

Arthur

“Apesar das dificuldades, ela teve uma infância feliz no interior do Espirito Santo. Hoje, a distância não é um problema entre vocês. Sempre que estão juntos, ela gosta de cozinhar e treinar ao seu lado”. Arthur vai até o centro do gramado e reconhece sua mãe: “Minha Beatriz. Dona Beatriz é crossfiteira braba”.

Pra deixar esse Dia das Mulheres ainda mais especial, o Arthur escolheu uma maleta de produtos @AvonBR para presentear a D. Beatriz. E uma parte da venda dos produtos, será destinada ao Instituto Avon, que ajuda outras mulheres🤍#OlhaPraEla #ConversaTáOn #DiaDasMulheres pic.twitter.com/oi8211Zl7h — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) March 8, 2021

Carla

Quem também se emocionou muito foi Carla Diaz. Thelma diz: “E essa mulher? Longe do resto da família, ela vive o seu sonho desde a sua infância. Vocês trabalham juntas e tem uma relação de muita amizade e amor incondicional. E na hora da folga, uma série para vocês duas é pouco”.

Quanta emoção! Obrigada @AvonBR por esse momento incrível 💙🦋 pic.twitter.com/qYRarxgOQ6 — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) March 8, 2021

Pocah

“Nasceu na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro e teve uma infância difícil. Quando você começou a trabalhar, ela ia te vigiar, mas acabava se divertindo com as suas amigas. Te ensinou que a mãe sempre dá a vida pelos filhos. Quem é essa mulher especial? Alguém se identifica aí?”, perguntou Thelma. Pocah logo se identificou: “Mãe, te amo. Eu te amo muito, minha rainha, meu tudo. Estou morrendo de saudades. Se eu for a metade do que a senhora é para mim e para a minha filha, eu serei a melhor mãe do mundo inteiro”.

Foi impossível segurar a emoção nesse momento!

Valeu @AvonBR por proporcionar isso a ela e a nós por aqui 🧡 pic.twitter.com/Ovd22Z58PZ — POCAH 🍑 (@Pocah) March 8, 2021

Camilla

Logo na primeira frase, Camilla também reconheceu sua mãe: “Uma baiana arretada e muito companheira. Ela sonha viajar com você para fora do Brasil. Te esperar no portão de casa já rendeu até uma explosão. Ela é a sua Lucicreide”. A sister chorou muito ao se aproximar do telão. “Eu estou com saudades, mãe. Te amo, mãe”

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a @AvonBR preparou essa surpresa maravilhosa, que fez a Camilla se emocionar ao ver a foto da mãe. 🥺💖 #OlhaPraEla #ConversaTáOn #DiaDasMulheres #BBB21 pic.twitter.com/NUvvIyIDzX — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) March 8, 2021

Thais

“Essa mulher, gente, é muito forte! Pra defender suas filhas ela vira uma leoa. Quer deixá-la emocionada? É só dar um girassol de presente!”, conta Thelma sobre a mãe de Thaís durante a dinâmica da Avon.

“Essa mulher, gente, é muito forte! Pra defender suas filhas ela vira uma leoa. Quer deixá-la emocionada? É só dar um girassol de presente!” 🌻✨ A Thaís ficou MUITO feliz! Obrigada por isso, @AvonBR! 🤍#OlhaPraEla #ConversaTáOn #DiaDasMulheres pic.twitter.com/8JdE3G7OTc — Thaís Braz 🐚 (@thaisfbraz) March 8, 2021

Projota em ação da Avon

“Ela é a voz e você o violão. Quem é essa pessoa, Projota?” , pergunta Thelma. O rapper chora muito ao ver a foto de sua esposa no telão.

Muita emoção nesse momento, que coisa mais linda! O bichinho ficou até desnorteado no final 😍 Obrigada por isso, @AvonBR e @bbb!!!#BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/YHBIRg7Igu — Projota 🎧 (@Projota) March 8, 2021

