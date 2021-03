BBB21: Arthur tem filhos? Conheça a família do brother

Um dos momentos pelo qual Arthur estava mais ansioso neste fim de semana era o almoço do anjo no domingo (7), o brother queria muito receber uma mensagem do pequeno Pedro. Durante a disputa do anjo, na tarde de sábado (6) do BBB21, o brother foi para a fase final da prova ao lado de Projota, o instrutor de crossfit então comemorou que a dupla veria Pedro, caso Arthur fosse o campeão, ou Marieva, filha de Projota, se o cantor fosse o vencedor da competição. Com isso, muita gente ficou com uma dúvida: se Arthur tem filhos e se Pedro seria um deles. Vem saber mais sobre isso:

Sobrinho de Arthur “enganou” público

Não, Pedro não é filho de Arthur, o pequeno se parece muito com o instrutor de crossfit, mas é por ser filho da irmã do confinado. O brother estava muito ansioso para poder assistir a um vídeo de Pedro durante o almoço do anjo porque é muito próximo do sobrinho. O participante já citou várias vezes o pequeno no confinamento e falou sobre um projeto com crianças que realizou em uma escola pública, porém, apesar de gostar de crianças, Arthur já contou que não tem filhos.

Arthur já brincou sobre ter filhos

Antes mesmo da nova temporada do Big Brother começar, Arthur brincou sobre a possibilidade de ter filhos. Em um diário de confinamento, uma espécie de raio-x em que vídeos são gravados pelos participantes durante o confinamento do hotel, todos tiveram que realizar uma brincadeira de verdade x mentira: cada um falava três coisas sobre si e uma delas devia ser mentira, antes do final do vídeo era necessário revelar quais eram as opções verdadeiras.

Na gravação, além de falar sobre sua personalidade e profissão, Arthur disse que tinha dois filhos. “Fruto de um carnaval”, comentou o brother. No entanto, o crossfiteiro logo negou a informação: “dessas três, não é verdade a questão dos dois filhos, não que eu saiba, não tenho filhos”.

Diário do confinamento | Arthur pic.twitter.com/1a4HNeyOg2 — Mel (@comentamel) January 24, 2021