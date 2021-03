BBB21: veja como ficou o relacionamento de Carla e Arthur após paredão

A madrugada desta segunda-feira (8) foi de muitas emoções na casa por conta da formação de paredão falso. Como os brothers do BBB21 não sabem que a berlinda é de mentira, muitos estão preocupados com a possibilidade de eliminação e a atitude de Arthur de dar a imunidade do anjo para Projota e não para a namorada, Carla Diaz, fez com que a tensão tomasse conta do relacionamento dos dois.

O instrutor de crossfit disse que a decisão foi difícil, mas escolheu tirar o amigo da reta em vez da namorada, o que deixou a atriz muito triste. Após a formação do paredão falso do BBB21, a sister chorou muito e desabafou com os colegas. Os acontecimentos da noite de domingo viraram assunto em várias partes da casa.

BBB21 – Carla Diaz e Arthur terminaram?

O casal ainda não sentou para conversar sobre o assunto. Arthur contou para Projota que tentou conversar com a sister, mas que havia muita gente em volta: “fui duas vezes tentar falar com ela, tinha 35 pessoas em cima, acho que tinha até dummy aqui na sala. Vou fazer o que, tenho que ficar correndo atrás?” “Mas você tem que falar com ela”, aconselhou o cantor. “Eu tentei”, respondeu o brother do BBB21, que disse que Carla não quis conversar.

Após a formação de paredão, Carla Diaz desabafou com os colegas na sala: “é duro ouvir que você não foi leal, porque isso eu fui na forma que eu pude, eu fui muito”. “São interpretações Carla, só isso, não é sobre você”, disse Juliette. “É sobre mim, porque lealdade é sobre caráter. Entendo que a visão de jogo pode ter mostrado outras coisas, mas é muito duro. Você ser abandonada, você ter ficado com a pessoa ali em todas as merdas, todas as situações e a pessoa nem olha mais na sua cara”, lamentou a participante do BBB21.

Mais tarde, já na hora de dormir, Carla foi até a área externa do BBB21 e conversou com alguns participantes, a atriz não quis dormir com Arthur na cama de casal e por isso estava tentando decidir com quem ficaria ou se haveria uma troca de camas. “Você não vai dormir com o boy magia?”, perguntou Fiuk. “Você precisa ligar o on”, respondeu a artista.

Também em papo sobre o assunto, dessa vez com Sarah, Caio e Rodolffo, Arthur falou que deve ser o eliminado da semana por conta da confusão com a namorada: “vou ter fama de babaca”.

- PUBLICIDADE -

Leia também – Paredão falso: veja quando será e como funciona

Carla Diaz diz que ficou cega em relação com Arthur

Na cozinha do BBB21, Carla Diaz e Camilla de Lucas conversaram. “Eu quero a Carla Diaz de volta. Eu senti você perdidinha”, disse a influenciadora digital. “Pode ser sim, concordo. Amiga eu estava gostando real”, respondeu a atriz. “Eu sei”, avaliou Camilla.

“Então fiquei cega. Posso ter ficado cega sim”, afirmou Carla. “Não acho que é questão de ficar cega”, comentou Camilla. “Sei lá, ainda estou muito confusa sabe? Também não quero nem ficar falando, não sei nem se eu deveria ter falado ali, mas eu precisava, sabe? Porque todo mundo fica me olhando assim e ele está pagando de santo ali agora”, finalizou a sister do BBB21.

Sarah e Juliette discordam sobre atitude de Arthur no BBB21

Em papo no quarto, Sarah e Juliette conversaram sobre a atitude de Arthur quando teve a imunidade do anjo nas mãos e a forma que o instrutor de crossfit se comporta na casa e na relação com Carla. “Eu posso estar muito enganada a respeito dele, mas para mim ele é um menino que faz as coisas sem pensar”, defendeu Sarah. “Mas faz”, rebateu a paraibana.

- PUBLICIDADE -

“Aí depois que faz a cagada ele não sabe nem pedir desculpa”, completou a brasiliense. “Menino? Viih tem 20 anos de idade”, lembrou Juliette. “Mas ele não é vivido não”, afirmou a sister do BBB21. “Problema dele”, respondeu Juliette, que completou: “ele faz uma vez, tudo bem, duas vezes, tudo bem, agora, toda hora? Não tem meninice não, é leseira”.

Veja também:

Veja imagens do apartamento de Juliette na Paraíba

Rodolffo expõe traição de Gabriel Medina; assista

Entenda a briga de Juliette e Sarah na madrugada