BBB21: por que Projota não come nada? Veja a explicação da esposa

Quem assiste ao BBB21 já deve ter visto alguns dos momentos em que Projota revelou que não comia algo, como strogonoff, lasanha, entre outros alimentos. Convidado para o almoço do anjo de Arthur, no último domingo (7), Projota comeu apenas arroz, salada e pão.

Nas redes sociais, o cantor já recebeu muitas críticas por se recusar a comer algumas coisas no confinamento e reclamar de alguns pratos preparados na casa do reality. A equipe de Projota se pronunciou sobre o assunto, assim como a esposa do participante do BBB21, para falar o motivo do paulista não comer tantos pratos diferentes.

BBB21 – Projota não come muita coisa

No Instagram, na tarde de domingo (7), Tamy Contro, esposa de Projota, foi questionada nos stories sobre o que Projota come de fato. “Eu super entendo vocês ficarem em choque quando o Tiago nega strogonoff, lasanha, no começo eu ficava também, mas é fácil entender”, disse Tamy.

A esposa do confinado do BBB21 completou a explicação: “ele é intolerante a lactose, só que é mais do que intolerante, porque tem gente que é intolerante, sabe que vai fazer mal e come, agrada o paladar. O Tiago desde que ele nasceu é intolerante para o paladar dele tudo que contenha queijo, leite, ele não suporta o gosto, além dele ser intolerante né”.

Nos stories seguintes, Tamy falou sobre a reação do público ao ver os comentários de Projota no BBB21 quando o brother revela o que come ou não. “É muito doido quando ele fala isso no Big Brother, o que vem de gente falar: ‘não como também não, ninguém me entende’. E aí você fala: ‘que loucura’. O paladar da pessoa faz ela sofrer uns ataques. Se você gosta, come, se a pessoa não gosta, deixa ela sabe”, disse a atriz.

- PUBLICIDADE -

Leia também: como está a votação: veja a parcial da enquete

O que Projota come?

Durante o papo que teve com o público do BBB21, explicando sobre a intolerância a lactose de Projota, Tamy revelou o que o marido costuma comer em casa.

“É simples entender o que ele come ou não, é basicamente arroz, feijão, carne, ovo , linguiça, frango, peixe, macarrão, mas nada elaborado, zero queijo”, revelou.

Veja também:

Carla Diaz e Arthur: veja como ficou relacionamento após paredão

Veja imagens do apartamento de Juliette na Paraíba