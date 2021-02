BBB21: Carla Diaz vence prova e é o segundo anjo; saiba quem é o monstro

Carla Diaz venceu a segunda prova do anjo no BBB21 que aconteceu na tarde deste sábado (6) e se tornou o segundo abençoado do reality show. O anjo teve que escolher dois participantes concorrentes para o castigo do monstro. Lucas Penteado e Gilberto foram os escolhidos, cada um perdeu 300 estalecas.

Como foi a prova do anjo no BBB21?

A produção realizou um sorteio na sala de estar e 8 participantes garantiram vaga para a disputa do colar do anjo. Projota, Karol Conká, Juliette, Lucas Penteado, Carla Diaz, Pocah, Fiuk e Arcrebiano jogaram.

Na prova, os brothers (por vez) tinham que jogar uma bolinha em um painel e andar a quantidade de casas determinada. Já na estação, escolher um envelope e descobrir o conteúdo indicado. Ao longo de todo o percurso os jogadores acumulavam prêmios em dinheiro. Quem andasse primeiro todas as casas se tornava o anjo do BBB21.

Carla Diaz foi a primeira a concluir o percurso e ganhou além de R$ 5 mil, o valor em dinheiro acumulado ao longo do jogo. Mais R$ 5 mil. Quem perdeu não ganhou nada.

O anjo da semana teve que escolher dois concorrentes para o castigo do monstro. Lucas Penteado e Gilberto foram os escolhidos. No castigo, Lucas terá que se vestir de abelha e Gilberto de flor. Além disso, no próximo domingo (7) no BBB21, o anjo ganhará um almoço especial com direito a dois convidados e recados em vídeos da família.

Como assistir o reality?

O BBB21 pode ser assistido 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real. Já no Globoplay, o confinamento também pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

O Big Brother Brasil 21 pode ser acompanhado diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora também promove alguns flashes durante a madrugada em horários não definidos.