BBB21: Caio quebra o pé e toma decisão sobre reality

Após sofrer uma fratura durante a prova do líder na quinta, Caio confirmou nesta sexta-feira, 19, que quebrou o pé esquerdo no BBB21. Agora, o fazendo não poderá participar das provas e ficará com o membro imobilizado por até 8 semanas.

Devido a gravidade da lesão, o programa teria dado a ele a opção de sair do jogo sem que fosse considerado uma desistência. Porém, por enquanto, o participante escolheu continuar no BBB21. Além disso, ele não poderá ingerir bebida alcóolica por causa da medicação.

Como caio quebrou o pé?

A prova do líder que corou Sarah na liderança da semana contou com agilidade e muita emoção. Os brothers tinham como objetivo encontrar os produtos do patrocinador do BBB21 escondidos em tanques que tem areia, slime e piscina de bolinhas.

O percurso até os objetos contava com uma queda com água, e já na primeira rodada Caio ficou ferido. Apesar da dor, o brother continuou a disputa, mas acabou não encontrado o card e foi eliminado. Quando chegou na casa, ele foi chamado ao confessionário e teve o pé esquerdo imobilizado.

Hoje, a equipe do fazendeiro nas redes sociais confirmou a lesão do brother e explicou que daqui uma semana ele passará por novo exame. Até lá se a saúde do participante não apresentar melhora, ele terá que deixar a atração.

Arthur e Viih também se machucaram no BBB21

Mas não foi só caiu que se machucou na disputa da última prova do líder: Arthur e Viih Tube também.

O rapaz machucou o ombro direito na segunda etapa da prova e durante o dia precisou ser levado ao hospital. Ele passou por uma ressonância e terá que usar tipoia por duas semanas, ou seja, também não poderá enfrentar provas que contem com esforço físico.

Já a youtuber contou aos colegas do BBB21 que rasgou um dos mamilos, onde possui piercings, durante a prova. A moça relatou que que o região estava com a ferida aberta: “Não é inflamado. Tá sangrando. Rasgou mesmo”, disse Viih Tube.