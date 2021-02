BBB21: Arthur detalha ida a hospital e fãs se preocupam com covid

Arthur precisou de atendimento médico após se machucar na quarta prova do líder do BBB21, na noite de quinta-feira (18). Indo contra os protocolos do programa, o instrutor de crossfit deixou o confinamento na madrugada de sexta (19) para ir ao hospital e retornou à casa do reality show.

O brother contou para os colegas como foi a interação com o mundo exterior e muitos debates foram levantados na web. Além do contato de Arthur com pessoas fora do programa, fazendo com que informações externas possam ter chegado aos confinados do BBB21, muita gente também se preocupou com a possibilidade do participante ter se infectado com covid-19 e se tornar um risco aos colegas.

Arthur foi para hospital

Na madrugada de sexta (19), ao retornar ao confinamento do reality show, o brother contou que foi de ambulância para um hospital em que foi atendido e fez exames por conta do ombro deslocado. O instrutor de crossfit revelou que conversou com um médico sobre a lesão, precisou de soro e que levou bastante tempo para o inchaço diminuir até que o ombro fosse colocado no lugar.

Segundo o portal Hugo Gloss, o percurso até o hospital levou mais de meia hora e o brother do BBB21 seguiu para o local de máscara, fone de ouvido e venda.

De acordo com o Metrópoles, Arthur já pôde sentir uma pontinha da fama que o reality show traz aos participantes. “Ninguém podia pegar o telefone. Eu me senti muito popstar lá, todo mundo sabia o meu nome antes de eu falar”, comentou o brother do BBB21, que segundo o site também contou: “foi esquema de filme por conta da covid-19. Vocês não têm noção, até de roupa eu troquei antes de entrar na casa. Aquela bermuda nem minha era. Nunca fui tão bem tratado na minha vida”.

Leia também: Arthur desmaia de dor e vai parar em hospital após prova

- PUBLICIDADE. -

Web se preocupa com covid no BBB21

Além das informações externas que Arthur pode ter esbarrado ao sair do confinamento do BBB21, na internet também foi levantada uma preocupação séria: a pandemia do covid-19. Já que o brother deixou a casa do reality, usou uma ambulância, foi para um hospital e teve contato com uma equipe médica externa, ele não poderia estar contaminado com o covid-19? Esta é uma possibilidade que muitos fãs do reality pensaram sobre.

Apesar de todos os cuidados de higiene que o participante e a equipe do BBB21 que o conduziu tenham tomado, o risco de o instrutor de crossfit e os colegas de confinamento acabarem doentes é grande e preocupa muita gente. A produção do programa não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

- PUBLICIDADE -

Veja também:

Veja como foi a madrugada após a ‘coroação’ de Sarah líder

Saiba qual é o modelo celular usado no reality

Pocah já apanhou de Ludmilla? Conheça a história