BBB21: Carla pede Arthur em namoro e web fica indignada

Carla Diaz agitou a web no começo da tarde desta quinta-feira (11). A atriz retornou à casa do BBB21 após vencer o paredão falso e ficar um dia no quarto secreto. Na sua volta, após retirar o disfarce dummie, a loira aproveito o momento para fazer um pedido inusitado para a Arthur – e causou diferentes reações nos internautas.

Pedido de namoro de Carla Diaz no BBB21

Carla chegou disfarçada na casa do , acordou todos os brothers e pediu para que todos fossem até o gramado. Ela então retirou a máscara de dummie e revelou aos colegas de confinamento que estava de volta ao jogo. Camilla, João Luiz e Pocah correram para abraçar a amiga.

Logo após, a atriz se ajoelhou diante de Arthur e disse: “Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo, até a final desse programa?” O instrutor de crossfit respondeu apenas “partiu”. Os dois se beijaram e voltaram a ser um casal dentro do BBB21. Assista aos vídeos abaixo.

Mano a Carla Kkkkkkkk que mico, coitada, mal sabe ela que o arthur falou mal dela KKKKKKKKK É agora globoplay paredão falso #BBB21 pic.twitter.com/42aCaR73G1 — Doardo 🌵 (@capriedux) March 11, 2021

Não culpo ela por achar boa ideia voltar tudo com o Arthur pq ela NAO VIU NADA QUE COMPROMETE ELE MAS FOI A MELHOR VOLTA SIM, CARALHO CARLA DIAZ pic.twitter.com/PdNx7kCtuF — Little Beast (@mylittlwhatever) March 11, 2021

Web faz memes com Carla Diaz e Arthur

Quem não gostou muito do pedido de namoro de Carla para Arthur foram os internautas. Os fãs do programa esperavam que a atriz colocasse “fogo no parquinho” após assistir as conversas dos confinados – como a de Projota e Arthur, em que o rapper disse que não confiava 100% na loira. Inclusive, na festa da última noite, Arthur afirmou que está apaixonado há seis anos, mas não revelou a identidade da dona de seu coração.

Os memes tomaram conta da internet e não faltaram reações diversas diante da atitude de Carla em sua volta para o BBB21. O público chegou até a compará-la com a participante do BBB20, Gabi Martins, que protagonizou uma cena parecida com Guilherme Napolitano.

Eu depois de ver a Carla se declarando: Caralho Carla / MICO / Aí Carla / Meu Deus Carla / Damo / Nossa Carla / CarlaKKKKKKKK / #BBB21 pic.twitter.com/058bwGURx4 — Ravi Comenta (0,17%) ✊ (@raviix_) March 11, 2021

eu me sentia a pessoa mais trouxa do mundo, mas a carla me fez sentir melhor em saber que esse lugar é dela 🥰🥰🥰 Caralho Carla | TROUXA | Meu Deus Carla | Carla KKKKKKKKK | QUE MICO | Parabéns Carla | #BBB21 | #BBB21Carla pic.twitter.com/kVFT2UDYzo — Marcel a #BBB21 (@marcelabbb21) March 11, 2021

Carla superou o nível de trouxa da gabi martins… meu deus Carla pic.twitter.com/SmNA74oD4G — Drii🌵 (@drik_ni) March 11, 2021

CARALHOOOOO QUE MICOOOOO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK MEU DEUS CARLA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄😄😄😄🤣 — Futmais (@futtmais) March 11, 2021

dos mesmos criadores de: "no meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você" vem ai: "arthur, você quer ser meu parceiro no jogo e no amor?" Caralho Carla, a história se repete mais uma vez KKKKKKKKKKKKJJJKKKJJJ pic.twitter.com/Dl6oe8gLlg — sampaio (@miopexz) March 11, 2021

