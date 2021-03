BBB 21: falsidade e alvos; veja o que Carla Diaz assistiu no quarto secreto

E finalmente o paredão falso do BBB 21 veio aí! Carla Diaz foi a participante mais votada da berlinda e ao ser “eliminada” na noite de terça (9), foi logo levada a um quarto secreto. Lá a sister conversou brevemente com Tiago Leifert, que revelou que o paredão era fake e explicou como a atriz poderia assistir os colegas de confinamento no pay per view: usando 6 cards de duas horas cada.

Na quarto secreto, Carla Diaz encontrou também um quadro com imagens de todos os participantes que permanecem no BBB 21, assim como plaquinhas como falso, inocente, suspeito, entre outros, para classificar os colegas. Veja os destaques da madrugada da sister:

Carla Diaz viu brothers falando mal dela no quarto secreto do BBB 21?

Assim que a Globoplay foi liberada para a sister, ela já usou o primeiro card e começou a ouvir o papo dos confinados. Ela viu várias conversas que aconteceram em diferentes cômodos da casa, quarto, cozinha, quarto do líder e área externa. Enquanto acompanhava as conversas, Carla assistiu à Viih Tube falando que a atriz “fazia média” na casa e que errou ao tentar se acertar com todo mundo, o que incomodou a vencedora do paredão falso.

Carla Diaz também assistiu a um trecho de conversa entre Projota e Arthur e viu o cantor contando que não confiava 100% na atriz. Projota também soltou algumas críticas à postura de Carla no BBB 21. Logo após ouvir o papo, Carla foi até o quadro na parede e colocou a plaquinha “suspeito” na imagem do paulista.

Carla chocada com a fala de Viih Tube! #BBB21 pic.twitter.com/erLm1QZwcO — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 10, 2021

Carla Diaz classificou Gilberto como falso

Carla também escutou um papo interessante no quarto do líder: Sarah, Gilberto, Rodolffo e Caio falaram de Carla Diaz e Juliette, sem poupar críticas as duas, o que impressionou a atriz. A sister do BBB 21 chegou a dizer que não esperava as falas que ouviu de Sarah e chamou Gilberto de falso. Além de dar a plaquinha da falsidade para o pernambucano, também o classificou como “agente duplo”.

Por conta do que foi dito sobre Juliette durante a conversa, que foi taxada pelo doutorando de economia como interessada nos seguidores de Viih Tube, Gilberto também chegou a dizer que sentia que a paraibana se autopromovia quando o aconselhava na casa, Carla colocou a plaquinha de “inocente” para a colega de confinamento do BBB 21. Será que uma união está a caminho?