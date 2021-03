BBB21: veja quem ganhou e quem perdeu seguidores nesta semana

Realities shows, principalmente no Brasil, geram muito engajamentos nas redes sociais, por isso muita gente que participa desse tipo de programa busca converter os 5 minutos de fama em números de seguidores, já que marcas sempre estão interessadas em patrocinar que tem altos números nas redes, principalmente o Instagram. No BBB21, já que a separação é entre famosos e anônimos, há quem já tinha milhões nas redes sociais assim como aqueles participantes que nem somavam 5 mil seguidores antes do programa.

O DCI tem analisado todas as semanas os altos e baixos nos perfis do Instagram dos participantes que ainda estão confinados no BBB21. Nossa última consulta aconteceu no dia 2 de março, terça-feira, e a nova aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11 de março. Veja quem ganhou seguidores e quem perdeu:

Quem do BBB21 ganhou seguidores?

Camilla de Lucas: a influenciadora teve um bom crescimento no Instagram nesta semana. Até o dia 2 de março a sister tinha 5,7 milhões de seguidores na rede social, hoje a carioca acumula 6,1 milhões, recebendo 400 mil novos fãs no Instagram.

João Luiz: o professor de geografia tinha 1 milhão de seguidores e nesta semana conquistou mais 200 mil no Instagram, chegando a marca de 1,2 milhão.

Pocah: a cantora cresceu a metade do que João, ganhou 100 mil novos fãs no Instagram e agora tem 12, 2 milhões de seguidores no Instagram. Pocah é a terceira participante do BBB21 mais seguida até o momento.

Juliette: a maquiadora é a participante do BBB21 mais bem sucedida nesse quesito, a sister começou o reality show com pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram e hoje soma mais de 13 milhões. No dia 2 de março a paraibana somava 11,7 milhões de seguidores, sendo assim, Juliette recebeu mais de 1 milhão de seguidores em poucos dias.

Rodolffo: o cantor sertanejo tinha 3,6 milhões de seguidores no Instagram e hoje soma 3,8 milhões, um crescimento de 200 mil.

Thaís: a cirurgiã dentista tinha 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Com o passar da semana, a sister do BBB21 conquistou mais 100 mil novos seguidores e agora soma 1,5 milhão.

Fiuk: o filho de Fábio Jr. teve um crescimento de 200 mil nos números de sua conta oficial do Instagram, o brother do BBB21 soma atualmente 2,8 milhões de seguidores na rede social.

Carla Diaz: vencedora do paredão falso do BBB21, a atriz conseguiu ganhar 400 mil novos fãs no Instagram, antes Carla somava 6,3 milhões na rede social, agora a sister está com 6,7 milhões de seguidores.

Quem perdeu seguidores?

Sarah: a famosa “espiã” do BBB21 tem perdido muitos seguidores nos últimos dias. Depois que anunciou que seguia o presidente Jair Bolsonaro e resolveu apertar o unfollow para não ser “cancelada”, Sarah começou a diminuir seus números nas redes sociais, no entanto a sister estava se recuperando, porém as coisas desandaram novamente, a brasiliense revelou seu apoio a Bolsonaro e começou a criticar Juliette, que até então era sua aliada no jogo. A sister tinha chegado nos 8,9 milhões e com isso acabou perdendo um milhão de seguidores.

Gilberto: ao lado de Sarah, o pernambucano tem perdido o favoritismo após diversos comentários que tem soltado no BBB21. Entre eles, as principais críticas do público estão as falas do confinado sobre Juliette, que era sua amiga no programa. O doutorando em economia falou diversas coisas sobre a maquiadora com os colegas, o que foi considerado falsidade por muitos. Gilberto perdeu cerca de 400 mil seguidores no Instagram e agora soma 6,4 milhões.

Caio: o fazendeiro perdeu 100 mil fãs no Instagram, até a semana passada Caio tinha 3,4 milhões de seguidores, hoje o brother do BBB21 soma 3,3 milhões.

Projota: o cantor também foi um dos participantes do BBB21 que ficou com 100 mil seguidores a menos. Até a terça-feira passada, 2 de março, o brother tinha 3,7 milhões de seguidores e hoje soma 3,6 milhões de fãs no Instagram.

Arthur e Viih Tube não tiveram nenhum crescimento ou perda significava, ambos continua com os números que tinham na semana passada. A youtuber com 17,3 milhões e o instrutor de crossfit com 1,3 milhões.

