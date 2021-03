BBB21: Arthur revela que está apaixonado há seis anos

Durante a festa do líder Rodolffo, na madrugada desta quinta-feira (11), Arthur fez uma revelação para Fiuk. O brother cantava uma música do grupo Barões da Pisadinha quando revelou que seu coração está tomado, e detalhe, há anos, ou seja, o brother não estava falando de Carla Diaz, com quem criou um relacionamento no BBB21.

Afinal, por quem Arthur está apaixonado?

Os brothers estavam dançando ao som de “Recairei”, do Barões da Pisadinha, quando Arthur se aproximou de Fiuk para falar sobre o refrão da canção, que repete a frase “eu já te superei”. “Nunca supera”, disse o instrutor de crossfit. “Tem seis semanas que você não me supera”, brincou o cantor.

“Tem seis anos que eu estou apaixonado”, revelou Arthur. “Estou falando de amor da minha vida”, completou o brother do BBB21. Durante o papo, o crossfiteiro não revelou sobre quem ele estava falando, se era uma ex-namorada ou alguém que não chegou a se relacionar de forma séria.

E como fica Carla Diaz e Arthur?

O casal sofreu nas últimas semanas, o jogo afetou o relacionamento, assim como algumas atitudes, Arthur se irritou com ações de Carla no BBB21 e vice-versa. Um dia antes de sair, a atriz conversou com instrutor e perguntou se ele ficaria com ela caso os dois sobrevivessem ao paredão da semana.

Arthur disse que sim, mas logo Carla Diaz deixou a casa por ser a mais votada no paredão falso do BBB21 e desde de então está em um quarto secreto. A sister volta hoje ao confinamento, ao meio-dia, vamos conferir como será a relação dos dois daqui para frente.

