BBB21: como assistir o Bate-papo BBB do eliminado hoje?

Toda terça-feira Ana Clara entrevista o eliminado do paredão da semana do BBB21. E hoje, Arthur, Gilberto ou Karol Conka vão estar de frente com a apresentadora que vai relembrar a trajetória de um deles no reality da Globo.

A entrevista acontece poucos minutos depois que o eliminado deixa a casa e conversa com Tiago Leifert. A conversa é ao vivo, saiba como assistir!

BBB21 – Como assistir o Bate-papo com Ana Clara?

Assim que o BBB21 termina na TV aberta, o Rede BBB começa, porém pode ser assistido na internet. Depois que o eliminado sai da casa, ele vai até os estúdios onde se grava o Bate-papo da Rede BBB para conversar com Ana Clara.

Para conseguir assistir a entrevista completa e ao vivo, basta entrar no site ttps://gshow.globo.com. No site, o programa vai estar ao vivo com o eliminado. Mas caso o internauta queira assitir depois, o programa fica gravado e disponível no site oficial e também no Globoplay – a plataforma de streaming da Globo, mesmo sem assinatura.

O que acontece no Bate-papo?

Antes de receber o convidado, o programa começa com Ana Clara e Rhudson Victor falando sobre os melhores momentos do episódio da eliminação.

Também para fazer um esquenta, eles recebem algum famoso ou influenciador para comentar sobre o que está acontecendo no BBB21. O cantor Zé Felipe e a influenciadora Virgínia, por exemplo, já estiveram no programa.

Com o entrevistado já em estúdio, Ana Clara começa perguntando o que o eliminado acha que fez para ser motivo de receber mais votos do público com base em uma enquete no Twitter. O ex-BBB também se diverte com os memes que acabou gerando com sua passagem no programa.

Durante a conversa, Ana mostra quantos seguidores o participante tem no Instagram. Geralmente a reação dos ex-participantes diverte a web quando negativa, como foi o caso de Nego Di, que ganhou poucos novos fãs com o BBB21.

nego di vendo que só ganhou 200 mil seguidores no instagram e a ana clara se segurando pra não rir KKKKKKKKKKKKKK #bbb21 pic.twitter.com/FoxsiTeGY4 — ceci 🕵🏼‍♀️🌵🎓🏀 (@theIminhaassis) February 17, 2021

Para completar, o participante eliminado ganha um presente ‘zoeiro’ do BBB. Usando o exemplo do Nego Di, quando estava em casa, ele ficou irritado por ganhar o emoji de ‘planta’ no quaridômetro, e para brincar com ele, a produção deu uma meia com cactos para o comediante.

