BBB21: veja a repercussão da eliminação de Nego Di

O terceiro paredão do BBB21 uniu o Brasil em um só objetivo: eliminar Nego Di. A corrente virtual e os mutirões deram certo. O humorista deixou o reality show com 98,76% dos votos do público em um paredão contra Fiuk, que teve 0,87%, e Sarah, que recebeu apenas 0,37%. O resultado deixou a web em clima de festa. O terceiro paredão da temporada recebeu mais de 169 milhões votos. Veja a repercussão:

Repercussão da web

Nas redes sociais, teve personalidade da mídia como Nath Finanças fazendo bolão para acertar a porcentagem do eliminado Nego Di. Na dinâmica, quem acertasse a porcentagem exata com que o humorista seria eliminado receberia um PIX de R$ 100.

A eliminação de Nego também colocou em evidência Patrícia Leitte, que participou do BBB18. A na ocasião, a sister foi eliminada 94,26% dos votos em um paredão triplo, o que a colocou no topo do ranking de rejeição da história do Big Brother Brasil.

E a Patricia que acabou de postar esse video passando a coroa para o Nego Di no instagram hahahahaa pic.twitter.com/xQpthzy5MH — Garoto do Blog 🗣 (@garotxdoblogofc) February 17, 2021

Com a saída de Di do BBB21, o nome de Patrícia Leitte figurou entre os assuntos mais comentado das redes sociais. O recorde de rejeição do humorista também repercutiu entre os famosos. Maisa Silva, por exemplo, postou um tweet em caixa alta sobre a porcentagem de votos do integrante do Camarote (famosos).

MEU DEUS 98,76 AAJDJRJEKEJEJD — +a (@maisa) February 17, 2021

A cantora Valesca Popozuda também não escondeu a comemoração. A estrela postou um gif de Gretchen entrando no palco ‘simulando Nego Di’ recebendo o recorde de rejeição no BBB21.

Nego Di no BBB21

Nego Di foi eliminado do Big Brother Brasil após três semanas em que repercutiu negativamente tanto dentro da casa mais vigiada do Brasil por atitudes de jogo, quanto por piadas de ‘gosto duvidoso’ feitas por ele antes de entrar na atração global.

Uma das piadas do famoso que foi resgatada pelo público envolve o sambista Arlindo Cruz, que anos atrás sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Nego Di zombou de recuperação ‘lenta’ do sambista em tom de deboche. O que revoltou fãs e familiares do músico.

Na casa, Nego fez comentário de cunho sexual sobre Carla Diaz. O famoso disse que não dormiria na mesma cama que a intérprete de Carine de A Força do Querer, pois poderia se masturbar.

“A Carlinha tá deitada ali, não quis dormir do lado da mina. Cê é louco, com a flauta [em referência ao pênis]. Tira a flauta do case, eu mexendo no guri”, disse ele, na ocasião.