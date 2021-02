BBB 21: saiba por que a eliminação de Karol hoje pode quebrar recordes

Terça-feira é dia de eliminação e a noite de hoje (23) do BBB 21 é uma das mais aguardadas pelos fãs do programa, já que Karol Conká, considerada vilã da edição, está na berlinda da semana. Ao lado de Arthur e Gilberto no paredão, a eliminação da cantora é dada como certa por muitos. Até o momento a sister tem aparecido como a mais votada para sair nas enquetes sobre o reality.

Mutirões de votos têm sido feitos por fãs do BBB 21, assim como famosos que estão acompanhando a temporada, para tentar eliminar Karol Conká do programa, no entanto este não é o único objetivo, na internet há muita gente torcendo para que a curitibana quebre o recorde de rejeição do programa.

Karol Conká pode quebrar recorde de porcentagem de votos

Nego Di superou os números de Aline do Big Brother 5 e Patricia do Big Brother de 2018 e atualmente tem a coroa de maior rejeição da história do programa. Em um paredão ao lado de Sarah e Fiuk, o terceiro do BBB 21, o humorista conquistou 98,76%.

Devido ao grande “vilanismo” de Karol no BBB 21, e a antipatia que conquistou em muitos fãs do reality show, a dona do hit “Tombei” tem a chance de tomar a coroa de Nego Di e assumir o primeiro lugar da lista de maiores rejeições do programa. Variando entre os 96% e 97% nas parciais de enquetes, Karol tem um número parecido com o que Nego Di tinha antes da noite de eliminação. Na enquete do Jornal DCI, o humorista somava pouco mais de 96%, porcentagem bem perto da atingida pelo brother na votação oficial do programa.

BBB 21 – Eliminação de Karol pode quebrar mais 2 recordes

Outros dois recordes podem ser quebrados neste paredão. O primeiro deles é o número total de votos, que é de 1,5 bilhão, de uma berlinda entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez no BBB 20. Apesar disto ser resultado de um embate entre as torcidas de Manu e Prior, que eram grandes inimigas aqui fora, este número pode ser batido se o público estiver realmente dedicado à tarefa de fazer Karol Conká bater o recorde de rejeição do reality show.

O segundo recorde a ser batido é o de Sarah, que conquistou o menor percentual em um paredão, apenas 0,37% dos votos. Gilberto tem aparecido como o menos votado nas enquetes, seja nos grandes ou pequenos veículos de comunicação, se o brother tiver uma porcentagem de votos menor do que Sarah no terceiro paredão do BBB 21, também estará entrando para a história do programa.

Como está a votação do BBB 21 agora?

Na enquete do Jornal DCI tudo aponta para a eliminação de Karol Conká, e dá para ver que as chances da quebra de recorde de rejeição são grandes. Até o momento a sister tem 96,40% dos votos, Arthur 2,87% e Gilberto aparece em último com apenas 0,73% dos votos para sair.

