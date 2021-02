BBB21: DJ faz remix de Juliette cantando no BBB

Juliette entrou como ‘pipoca’ no BBB21, é maquiadora e advogada, no entanto, o público já encontrou uma nova profissão para a sister. Depois que ela soltou a voz dentro do programa, a web aprovou e o DJ e produtor Bruno Estevez decidiu fazer um remix com a paraibana cantando.

BBB21: Juliette canta melhor que Karol Conká? A web diz que sim

BBB21 – Juliette faz cover e ganha remix

O talento de Juliette repercutiu ainda mais depois da sister fazer um cover de Dona Cila, da cantora Maria Gadu. A cantoria chamou atenção do DJ que gravou um vídeo em que mostra como fez o remix com a voz de Juliette.

“Na semana retrasada, fiz uma brincadeira com a cantoria do Gil e deu super certo, foi divertido. Depois, comecei a ver muitos vídeos da Juliette cantando e fiquei encantado, representando a música melhor que os artistas da casa. A minha ideia foi mostrar que a música não tem fronteiras, independentemente de quem interpreta”, contou para a coluna de Léo Dias no Metrópolis.

remix Juliette bruno estevez #bbb21 #BBBAEliminacao #CeAnoBBB21 Ana Maria Braga Se o Nego Mais Você pic.twitter.com/9kRCVTAqju — chapado comentando BBB21 (@Ivan11845062) February 17, 2021

Vídeo original:

a juliette cantando maria gadú é a melhor coisa que você vai ver hoje #BBB21 pic.twitter.com/uEz2IGWApj — gustavo martins (@gustavocagnotto) February 12, 2021

DJ acredita que Juliette tem talento para carreira musical

Bruno também acredita que Juliette tem talento para seguir uma carreira na música. Ele ainda flertou com a possibilidade de cuidar dessa possível carreira da sister após o BBB21.

“Pela minha experiência na área, a Juliette tem total condições de ter uma carreira artística. E eu amaria ser o responsável por isso, já descobri uma sintonia com a Juliette mesmo com ela confinada. Imagina a gente trabalhando juntos? Tenho certeza que vai dar certo”, completou.

Maria Gadú reage ao vídeo de Juliette do BBB21

O vídeo de Juliette chegou até a cantora Maria Gadú, que revelou ter ficado emocionada com a interpretação da sister, pois a música foi feita para a avó da artista que faleceu. Ela confessou que acompanha pouco o BBB21, mas se sentiu homenageada.

“Canção que é mais importante pra mim, que foi feita em torno do sentimento da perda da pessoa que eu mais amo, a minha avó, cantada por uma pessoa que não conheço assisto muito pouco, mas posso receber o quão genuína ela é o quão sincera. Me fez muito feliz, fico muito emocionada. Gravando esse vídeo pra agradecer”, completou ela.

