BBB21: Juliette canta melhor que Karol Conká? A web diz que sim

Durante a festa do líder Arthur, que aconteceu na última quarta-feira (10), o público conseguiu ver os talentos musicais dos brothers do BBB21. Mesmo com vários cantores na casa, como Fiuk, Karol Conká, Projota, Pocah e Rodolffo, quem chamou a atenção foi alguém dos anônimos: Juliette.

Com instrumentos e microfone liberados pela produção, para complementar o tema da comemoração, que era roda de samba, todo mundo pôde participar e “brincar” um pouquinho nos holofotes da festa. A advogada cantou “Eu sei de cor” com o Rodolffo e impressionou. Além dos elogios que ganhou, Juliette foi comparada com outra participante do BBB21, Karol Conká, que tem como profissão a música, mas que não agradou como o esperado.

Juliette e Rodolffo cantando "Eu sei de cor", música da cantora Marília Mendonça. #BBB21 pic.twitter.com/68XUN2eqFm — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Web compara Karol e Juliette cantando

Além de ganhar muitos elogios por sua performance na festa do líder Arthur, Juliette também ganhou comparações. Karol Conká, que é cantora profissional e fez performances que não agradaram muito quem assistia ao momento, foi citada. “Juliette sabe cantar melhor que a Karol Conká”, disse um fã do BBB21. “Karol puxando o saco da Juliette horrores. Sim amada, sabemos que ela canta melhor que você, dá licença”, disse outra espectadora do reality.

Sem saber das comparações aqui fora, Karol Conká até incentivou a sister e disse que produziria a colega de confinamento fora do BBB21.

Contrajota constrangido que Juliette canta melhor que ele #BBB21 pic.twitter.com/D4OUUJV4FA — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) February 14, 2021

Veja Juliette cantando no BBB21

Muito animada, Juliette não soltou a voz apenas durante a festa em homenagem à liderança de Arthur. A advogada já cantou diversas vezes no confinamento, veja momentos dela no programa.

Juliette, Sarah e Gilberto cantando a música “É Proibido Cochilar “

Esse vídeo é perfeito 😭💖💓💕💞💞💘💖💖💖❣️😍🥰😊😔🥺 #FicaJuliette pic.twitter.com/GRLImxBIsS — BrunaWinchester (@Bruna007) February 8, 2021

JULIETTE CANTANDO "AÍ JÁ ERA" DE JORGE & MATEUS AAA, JÁ QUERO UM ÁLBUM DESSA MULHER AAAAA #BBB21 pic.twitter.com/W3u0oOE1pi — XOÃO 🏳️‍🌈⃤ (@legendarybiitch) February 12, 2021

o Dolffo e a Juliette cantando juntos, aí que lindinhos #BBB21 pic.twitter.com/CZ001L3nS9 — rafa bastiana (@loucareality) February 8, 2021