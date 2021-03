BBB21: entenda como começou a briga do arroz com Juliette

O clima fechou na casa mais vigiada do Brasil neste domingo (7/3), dia de formação de paredão no BBB21. Isso porque, Juliette, castigada com o monstro pelo anjo da semana Arthur, se revoltou após integrantes da Xepa improvisarem comida, a deixando de fora da refeição enquanto estava cumprindo a dinâmica. Vem entender a briga do arroz:

A briga do arroz no BBB21

A discussão começou após Juliette, que estava em uma guarita no lado externo da casa do BBB21, se revezar com Fiuk, outro castigado pelo anjo Arthur. A sister chegou na cozinha e não encontrou comida para fazer a refeição, pois os demais integrantes da Xepa almoçaram comida rápida antes. A advogada encontrou apenas arroz queimado em uma das panelas.

Com fome, Juliette se revoltou com os colegas de confinamento no BBB21 após a chegada de Projota, Carla Diaz e Arthur do almoço do anjo. O rapper tentou acalmar a maquiadora justificando que ele e seus amigos subiram para o andar de cima. “Ficou sem a comida e ninguém fez. Todo mundo subiu, subiu eu e a Carla. A Carla sabe fazer, posso pedir para ela”.

REVOLTANTE! Juliette chorou após outros brothers da Xepa deixarem raspas de arroz queimado para ela e Fiuk e comerem, alegando que "não sabiam fazer arroz". pic.twitter.com/bzFAUZOxMw — FIUK 🎸 (@Fiuk) March 8, 2021

Irritada, Juliette disparou: “Se Fiuk ou Carla, que cozinha um pouco, sair, a Xepa morre de fome”, Logo em seguida, Projota tentou sair em defesa de Carla e Fiuk. “É que o Fiuk tinha falado que ele ia colocar a rabada para fazer e para a gente ficar de olho. Só que aí não aconteceu”, justificou o rapper, Carla, então, entrou no meio da discussão . “Então [ele] podia ter avisado a gente”.

“Minha gente, a gente está se dividindo em pé, dormir, mil coisas e se preocupar ainda com isso. A gente não tem cabeça para tudo”, devolveu Juliette. Pocah, que observava o climão na cozinha da Xepa do BBB21, resolveu entrar no meio da briga e ressaltou que Fiuk, que costuma cozinhar, não gosta de se incomodado. “A gente respeita o Fiuk na cozinha”.

“Eu disse para ele o seguinte: ‘Ou dorme ou cozinha’. Eu disse para ele ou come ou cozinha, eu não vou esperar você cozinhar, descansar, fumar para eu sair dali. Eu já espero o cigarro e o cochilo, agora a comida, para cozinhar para todo mundo, é impossível, senão eu vou ficar sozinha ali, porque ele vai ter que se dividir em três tarefas. Ele disse ok, que é terapêutico. Eu disse esqueça. Todo mundo vai ter que se virar”, disse Juliette. (ASSISTA AQUI)

Juliette no paredão falso?

Após a discussão, Juliette virou assunto entre os integrantes da Xepa. Carla, por exemplo, desabafou com Projota afirmando ‘eu não gostei da forma que ela me tratou’ e quando questionada pelo músico sobre a possibilidade de um contra golpe, disse que indicaria a sister ao paredão.