BBB21: Esquerda ou direita? Veja o posicionamento de cada um

Política e BBB21 não se misturam? Para os fãs do reality mais comentado do momento, não é bem assim. Depois de afirmar que gosta do presidente Jair Bolsonaro, Sarah já perdeu milhares de seguidores nas redes sociais. Desde então, os internautas começaram a especular o posicionamento político de cada um deles e o DCI te conta abaixo o que descobrimos.

Qual o posicionamento político do elenco do BBB21?

Antes de entrarem no reality, alguns dos brothers já deram pistas sobre seus posicionamentos em relação ao cenário político do país. Alguns deles foram mais discretos. Outros não tiveram medo de dizer abertamente quem eles odeiam – ou amam.

Arthur

Nunca se posicionou publicamente sobre suas preferências políticas, mas os internautas notaram que o instrutor de crossfit segue o ex-presidente Lula no Instagram. Geralmente, quando um participante entra no reality, a equipe responsável pelas redes dá unfollow em figuras políticas. Não foi o caso de Arthur. Quem entrar no perfil do jogador consegue ver o follow.

Caio

Assim como Arthur, Caio também usa o Instagram para seguir figuras políticas. Mas, ao contrário do instrutor de crossfit, a equipe responsável pelas redes sociais do goiano deu unfollow no presidente Jair Bolsonaro assim que a participação do fazendeiro foi divulgada. Mas, a internet é rápida – os fãs do programa tiraram print de Caio seguindo o atual chefe do executivo.

Camilla de Lucas

A carioca não tem medo de se posicionar nas redes. Famosa na internet já antes de entrar na casa do BBB21, Camilla tem uma série de tweets em tom crítico a Bolsonaro.

Eu acho que o que mais me deixa chocada é ver que quem votou no Bolsonaro não tem nem vergonha.

Vocês não conseguem ter noção do quanto esse cara afunda o país e tem os posicionamentos mais ridículos e atitudes de uma criança de 10 anos???? — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 16, 2020