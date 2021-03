BBB21: Sarah afirma gostar de Bolsonaro em papo sobre impeachment

Depois de gerar debates na web por conta de um comentário sobre o Instagram de Bolsonaro, na última segunda (1), Sarah voltou a ter o nome associado ao presidente Jair Bolsonaro. O papo que teve nesta madrugada de sexta-feira (5) com alguns colegas do BBB21 especulava sobre o mundo aqui fora e a brasiliense disse não desejar que um impeachment tenha acontecido.

Sarah gosta de Bolsonaro?

Durante uma conversa no quarto colorido do BBB21, Sarah, João, Fiuk, Gilberto e mais alguns brothers falavam sobre o que pode ter acontecido aqui fora enquanto eles estão confinados. “Será que alguém morreu?”, questionou o professor de geografia. “O impeachment do presidente de algum país?”, especulou a sister.

João fez um comentário e Sarah respondeu afirmando: “não do nosso [país], eu gosto dele”. Após o comentário o assunto não continuou pois a brasiliense lembrou que a produção do BBB21 não permite que política seja um assunto na casa.

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo (@overgavassi) March 5, 2021

Sarah seguia Bolsonaro antes do BBB21

Em papo na área externa, na madrugada de segunda-feira (1), os brothers conversavam sobre seletivas, casa de vidro, Instagram, entre outros assuntos, quando Sarah contou que seguia o presidente Jair Bolsonaro no Instagram antes de entrar no programa. A brasiliense disse que deixou de seguir o político por medo do “cancelamento“. “Eu gostava de ver o que era postado”, contou a sister do BBB21.

Nas redes sociais, o assunto gerou polêmica e muita discussão, já que alguns fãs do BBB21 interpretaram o comentário da participante sobre gostar “do que era postado”, apenas como querendo acompanhar os passos do presidente e seu comportamento nas redes sociais, já que trabalha com mídia, no entanto, outros discordaram dessa visão e a acusaram de ser “bolsominion”. Agora, após o papo desta madrugada, o debate voltou, mas dessa vez, já que Sarah afirmou gostar de Bolsonaro, o debate é entre a torcida da brasiliense, alguns querem continuar a apoiando e outros não.

