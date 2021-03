Votação BBB21: quem sai no paredão falso? Veja a parcial

É hoje! Na noite desta terça-feira (9) o público do BBB21 vai descobrir quem deve ir para o quarto secreto. Arthur, Caio, Carla e João disputam a falsa berlinda. Quem tiver o maior número de votos da audiência poderá assistir, ouvir conversas dos outros confinados e, depois, fazer seu retorno triunfal para a casa mais vigiada do Brasil. Quem deve vencer essa disputa? Confira a parcial da votação BBB21.

Votação BBB21: quem deve sair no paredão falso?

De acordo com a enquete do jornal DCI, até às 13h de hoje, quem deve ir ao quarto secreto é Carla Diaz, com 47.36% dos votos. João Luiz está em segundo lugar, com 39.62% dos votos.

Caio e Arthur não chegam nem perto dos outros dois participantes. O goiano tem 10.48% dos votos, enquanto o instrutor de crossfit soma apenas 2.54%. Até agora, foram registrados 4.166 votos.

Quantos dias dura o paredão falso?

A produção do BBB21 ainda não divulgou quantos dias o falso eliminado ficará no quarto secreto. Porém, conseguimos ter uma ideia com base nos paredões falsos das edições anteriores.

Nos BBBs 13, 16 e 18, as “eliminadas” Ana Maria, Ana Paula Renault e Gleice Damasceno passaram dois dias assistindo aos outros brothers. Após esse período, elas retornam para a casa e causaram surpresa aos colegas de jogo.

Nos BBBs 17 e 19, o paredão falso foi relâmpago. Emily Araújo voltou para casa algumas horas após a sua eliminação. Em 2019, Gabriela Hebling apenas saiu pela porta principal, deu a volta por um corredor e parou na despensa da casa. Ela saiu correndo para o jardim e anunciou o seu retorno aos outros confinados.

Votação BBB21 no Gshow

Como votar no paredão falso do BBB21? É muito simples. Primeiro, entre no site do Gshow e crie uma conta Globo gratuitamente. Podem ser utilizados os logins do Facebook ou Google. Em seguida, acesse a votação, clique sobre o nome do participante escolhido e confirme o voto.

