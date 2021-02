BBB21: Fiuk e Caio armam ‘briga’ por comida: ‘te pego no pau’

Na tarde dessa segunda-feira (15), Fiuk e Caio conseguiram trollar a casa e a web também. Os brothers já tiveram alguns atritos, inclusive, o cantor é um dos emparedados da semana no BBB21.

A dupla estava no gramado quando começaram a discutir e trocar ofensas. Thais e Gilberto, que também estavam no ambiente, levaram um susto e paralisaram para entender o que estava acontecendo.

Caio então falou “te quebro no pau”, e Fiuk responde: “então chega aí”. Os dois não aguentam a farsa e caíram na risada.

“Não acreditei”, diz Gilberto. Thaís ri e diz que também não.

Assista ao vídeo do BBB21:

essa briga do caio e do fiuk kkk pic.twitter.com/qoptFsAsC5 — giovanniᶜʳᶠ🎸 (@tuitaagio) February 15, 2021

Quem está no paredão do BBB21?

- PUBLICIDADE. -

Sarah: a sister foi indicada ao paredão pela líder Karol Conká. A indicação mostra rivalidade entre as duas, que são praticamente líderes dos seus respectivos grupos. Do lado de fora da casa, a brasiliense é uma das favoritas ao prêmio.

Nego Di: o gaúcho foi parar no paredão depois do contragolpe de Sarah, que teve direito de colocar alguém na berlinda. O brother também é um dos principais rivais da sister, e é um dos ‘cabeças’ do denominado grupo dos influenciadores.

Fiuk: o cantor foi o mais votado pela casa e vai enfrentar sua primeira berlinda. Os últimos dias na casa não tem sido fácil para o brother que, além de ser vetado da prova do líder, também foi escolhido para cumprir o castigo do monstro.

Como votar no paredão?

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações do BBB21.

BBB: Lembra deles? Veja os participantes eliminados na primeira semana

Veja quem votou em quem