BBB21: Viih Tube cai no choro e implora perdão a Carla

O retorno de Carla Diaz à casa do BBB21 após vencer o paredão falso deixou os rivais tensos no reality show. Na tarde desta sexta-feira (12), Viih Tube, por exemplo, procurou a sister para uma conversa. Chorando, a youtuber disse que estava se ‘sentindo uma merda’ por ter falado mal da concorrente logo após sua falsa eliminação do confinamento.

O que Viih Tube falou para Carla Diaz no BBB21?

Enquanto Carla estava na lavanderia da casa mais vigiada do Brasil, Viih Tube pediu perdão aos prantos e disse que tem insônia desde o retorno da sister ao reality show. A atriz de A Força do Querer esteve em um quarto secreto assistindo a tudo que os participantes falavam ao seu respeito.

“Carla, eu não consigo dormir, não consigo fazer nada. Só consigo pensar que eu te magoei muito e eu duvidei de você desde o paredão. Você teve a oportunidade de fazer muita coisa e não fez. Eu to me sentindo uma merda. Eu não quero forçar a barra com você, não quero ficar forçando e eu se fosse você ia me querer longe. Você é muito coerente, muito calma. Eu não sei como você consegue. Eu fui muito fraca. Me perdoa. Eu não mereço seu perdão agora, de verdade”, disse Viih.

Viih Tube para Carla Diaz: "Me perdoa por ter te magoado. Do fundo da minha alma, do meu coração" #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/PZ7fLToM2L — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2021

Percebendo que sua rival estava nervosa, Carla pediu para que ela se calmasse. “Realmente foi muito f*da ver tudo o que eu vi, a minha maior alegria foi ter ficado no programa”, desabafou a famosa, que logo em seguida comentou sobre Viih Tube ter falado do seu relacionamento com Arthur.

“Falsidade do cara*ho. Eu vi todo mundo 48 horas depois me massacrando. […] Você falar para o cara que não via sinceridade em mim. Uma pessoa que já está super noiada. Eu só estou te falando isso para você abrir seus olhos sobre o jogo”, disse Diaz, que logo em seguida alertou a youtuber sobre ela não saber o que se passa no seu namoro com o instrutor de crossfit.

Carla Diaz no quarto secreto

Carla Diaz disputou um paredão falso no BBB21 contra Arthur, Caio Afiune e João Luiz. A sister foi a escolhida do público para passar algumas horas em um quarto secreto com acesso a pay-per-view com direito a áudio. A atriz ainda ganhou um poder de vetar a decisão do anjo em um prazo de duas semanas.