BBB21: Fiuk veta e Gil comunica a Juliette que ela não será imunizada

Os anjos da semana Fiuk e Gilberto tomaram a decisão de não imunizar Juliette na formação de paredão que vai ocorrer neste domingo (4/4) no BBB21. Gil chamou a sister no quarto cordel e comunicou a decisão que teve que ser tomada em consenso entre os dois.

Quem o anjo vai imunizar?

Desde que venceram a prova do anjo na tarde deste sábado (3/4), Fiuk e Gilberto tinham optado por imunizar Juliette, a partir de um pedido do economista. No entanto, durante a festa que ocorreu durante a madrugada, Viih Tube conversou com o filho de Fábio Jr. e o alertou sobre o risco de ele ir ao paredão se Juliette for a imunizada, já que a advogada está na mira da casa.

Em conversa com Juliette, Gil informou que ela não será a imunizada com o colar do anjo. “Ele queria muito dar para uma pessoa que eu falei, ‘essa pessoa não tem nada a ver’, aí eu falei de você, aí ele falou que ele corre o risco. Se for os dois mais votados ele falou que ele vai para o paredão. A gente rodou, rodou, ele falou, ‘se for tal pessoa vai ser uma decisão só sua e o justo é uma decisão dos dois, um meio termo”, disse.

Nada surpresa, Juliette lamentou a decisão da dupla que é o anjo da semana. “Eu sabia que ele ia falar isso, sabia”. Gil, por sua vez, destacou sua posição na conversa com o ator. “Eu falei que achava justo”. Já a também maquiadora palpitou sobre o paredão BBB21. ” Vai eu e tu, está bem, vamos embora. Gil, tem coisas que são inevitáveis, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Eu já fiz mais do que pude”.

Gil não contou para Juliette quem deve ser imunizado pela dupla. No entanto, em conversa com Viih Tube, Fiuk chegou a conclusão de que Thaís deve ser imunizada pela dupla.

Veja como será formado o paredão BBB21

Indicado pela líder Viih Tube

Anjos Fiuk e Gilberto imunizam um participante

Brother mais votado pela casa no confessionário. Esta pessoa, além de ser emparedada vai iniciar uma segunda votação aberta na sala de estar

Brother mais votado na votação aberta no paredão

Contra golpe do indicado pela casa na votação aberta

Todos jogam a prova bate e volta, exceto o indicado da líder

