Festa de ontem do BBB21: Fiuk bate no bumbum de Juliette e gera ciúmes

A festa de ontem do BBB21 contou com um super show, animação, mas também teve confusão. A comemoração foi marcada por uma brincadeira entre Fiuk e Juliette, que acabou deixando Thaís enciumada. Também rolou conversa de Viih Tube sobre a recente briga da casa, que começou na primeira noite da youtuber no quarto do líder, e muito choro de Juliette. Veja como foi a festa:

Festa de ontem BBB21

A comemoração começou em grande estilo, um dispositivo montado pela produção permitia que os brothers trocassem as cores da comemoração e itens de decoração da festa. Pouco depois que a produção liberou que todos fossem para a área externa, os participantes puderam descobrir o artista na caixa de música desta semana.

Ludmilla foi a atração da festa de ontem do BBB21, a cantora fez um longo show para os padrões do reality show, com cerca de uma hora de duração, e cantou diversos hits, como “Hoje”, “Rainha da Favela”, “Onda diferente”, “Respeita Caral**”, entre outras.

Durante a apresentação de “Respeita Caral**” na festa de ontem do BBB21, a cantora comentou: “respeita o nosso funk, respeita a nossa cor e respeita o nosso cabelo”. Na web, muitos consideraram que o recado teria sido para Rodolffo, que chateou João, ao comparar a peruca do monstro com o cabelo do brother.

Thaís fica com ciúmes após Fiuk bater em bumbum de Juliette

Durante a festa de ontem do BBB21, Fiuk e Juliette brincaram. O filho de Fábio Jr. deu um pequeno tapa com as costas de uma das mãos no bumbum de Juliette. Thaís, que tem um vai e vem com o cantor, não gostou do acontecimento e Fiuk e Juliette tentaram acalmar a sister, dizendo que o momento não passava de uma brincadeira.

“Foi com respeito, amiga foi na sua frente”, disse Juliette, que completou: “se fosse com malícia, ele não faria na sua frente”. “Então tá, alguém pode bater na minha bunda também?”, perguntou a dentista para Fiuk. “Agora você pegou pesado, a nossa brincadeira é desde o começo”, respondeu o brother durante a festa de ontem do BBB21.

Mais tarde, o momento entre Fiuk, Juliette e Thaís acabou gerando culpa na paraibana, que chorou muito e disse estar se sentindo mal por ter afetado a goiana. A sister também disse que estava cansada de ter que explicar suas atitudes para os demais moradores da casa: “estou de saco cheio”.

fiuk batendo na bunda da juliette e thais perguntando pro fiuk se algum dos homens lá podem bater na dela também kkkkkkkk e sim, estão todos brincando. #BBB21

Juliette desabava para Gilberto em festa de ontem do BBB21

Em outro momento da festa de ontem do BBB21, Juliette conversou com Gilberto e desabafou sobre como se sente julgada no confinamento. “Sabendo de todos os conflitos que estão acontecendo, você quer dançar com uma pessoa e não pode porque sabe que a pessoa pode votar em você. Por exemplo, Rodolffo, os meninos votam em mim, ele pode votar em mim e eu fico com vergonha de parecer que estou sendo falsa. Aí vou dançar contigo e povo fica olhando achando que eu estou sendo falsa porque tu é anjo”, comentou a maquiadora.

Viih Tube fala sobre briga de Juliette e Thaís

A líder da semana conversou com Pocah na festa de ontem do BBB21 sobre uma das mais recentes confusões da casa, que aconteceu entre Juliette e Thaís. As duas queriam dormir com Viih Tube no quarto do líder e o momento acabou gerando briga.

“Eu tenho um dilema aqui que me dói muito, que é Juliette e Thaís, me quebra as pernas. Toda, toda vez, toda semana tem alguma coisa que eu fico encurralada. De dez semanas, toda semana tem alguma coisa”, reclamou Viih Tube. “Tô vendo real, eu falei: ‘pra Viih, vai ser muito delicado’. Mas eu já passei pelo o que a Juliette está passando, entendeu. No começo, era eu e Thaís. Eu era muito amiga da Karol e da Thaís”, avaliou Pocah.

“Mas você consegue entender”, disse a sister. “No começo você acha que eu entendi do nada? Não, eu chorei”, respondeu a cantora.

