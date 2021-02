BBB21: Gilberto acorda para o jogo e aponta Karol como vilã

Após Karol Conká se mostrar incomodada com Juliette Freire no BBB21, Gilberto presenciou um tratamento polêmico da rapper para com a advogada na tarde desta quinta-feira (4). O doutorando em Economia não gostou nada da postura da famosa e resolveu desabafar com ninguém menos que Arcrebiano, affair da sister. O brother classificou a rapper como a vilã da edição e deixou claro que acordou para o jogo.

O que Gilberto disse sobre Karol?

Em conversa com Arcrebiano, Gilberto se diz incomodado com o tratamento de Karol Conká dado a Juliete após a festa do líder. A cantora fez uma paródia para mandar a rival dormir após ouvir reclamações sobre o barulho na sala de estar. “Ela não é ninguém pra humilhar assim”, disse. “Rolou isso? Eu não vi”, questionou o brother. “Rolou. E não foi ninguém que me contou, eu vi”, disparou Gil. “Finalmente eu vi o que Juliette falou”, completou em seguida

Gilberto ainda comentou sobre algumas falas de Karol envolvendo Juliette. “Ela não é”Isso de ficar falando que aqui não é clínica de reabilitação também pega mal, sabe? Então, eu tô bem pensativo e tenho me afastado quando vejo as brincadeiras, não fico rindo, porque eu não gosto disso. Se o público achar que é humilhação, ela [Karol] está lascada”.

Em conversa com Sarah, Gilberto deixou claro que se ganhar o líder vai indicar Karol ao paredão e cortará relações de vez com a cantora. O economista ainda disse que ela não estará no seu VIP.

“Se eu ganhar o líder hoje, eu corto relações e ela não estará no meu VIP. Quando eu vi o negócio ontem de ela mandar a Juliette se foder cantando, me deu um estalinho. Ela é ácida”, disse. Já Sarah, tentou fazer uma leitura do que o público tem pensado sobre o jogo. “Ela e o Nego Di devem estar sendo criticados lá fora”.

O que Karol Conká fez para Juliette no BBB21?

A confusão entre a rapper e a advogada aconteceu após a primeira festa do líder, promovida por Nego Di em despedida ao seu reinado no BBB21, na manhã desta quinta-feira (4). Karol estava na sala com Sarah, Arcrebiano, Camilla de Lucas e Arthur cantando a música Combatchy, interpretada por Anitta, Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca, quando Juliette, que tentava dormir no quarto cordel, saiu e reclamou do barulho.

Karol não só ignorou a reclamação da rival, como também fez uma paródia envolvendo Juliette. “Round um, bate, eu não falo com você. Round dois, vou mandar se fuder. Round dois, joga joga, vai dormir então, finaliza quando vai no chão, vai no chão!”.

Juliette, que ainda estava na sala, viu toda provocação de Karol. A sister se retirou da parte da casa e voltou para o cômodo. No entanto, Rodolffo, que também tentava dormir, se sentiu incomodado e reforçou o chamado de Juliette para o grupo.

“Gente, evita palma e grito alto porque já tem gente querendo dormir. Eu acho massa também, participo de boa, mas palma e grito alto [vamos evitar]”, disse o cantor sertanejo.

Juliette foi reclamar também sobre a gritaria, e Karol fez paródia de "Combatchy" dizendo que não fala com ela, e que iria mandar ela se fuder. #BBB21 pic.twitter.com/LHr2jBRd4n — No Instante – A Informação Agora (@NoInstante_n10_) February 4, 2021

Desafetos de Karol na casa

Ao longo de quase duas semanas de BBB21, além de Juliette, Karol também travou discussões com o ator de Malhação: Viva a Diferença Lucas Penteado. Em uma ocasião, inclusive, a intérprete de É o poder o expulsou da sala e disse que iria torturá-lo psicologicamente até o mesmo pedir pra sair do reality show.