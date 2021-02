BBB21: Karol Conká é acusada de assédio em festa; veja vídeo

Depois de várias investidas de Karol Conká, que tinha o interesse em ficar com Arcrebiano, a cantora finalmente conseguiu uma resposta do modelo e eles acabaram se beijando na primeira festa do líder do BBB21, assim como no pós festa. No entanto, quem assistia ao momento em que a pegação aconteceu acusou a cantora de assédio.

Nas redes sociais, muita gente comentou que sentiu desconforto ao assistir a cena do primeiro beijo entre Karol Conká e Arcrebiano. A insistência de Conká foi considerada além dos limites por muita gente, que tem pedido a saída da curitibana do BBB21.

Karol Conká assediou Arcrebiano no BBB21?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante a primeira festa do líder da temporada, Karol Conká lançou mais investidas em Arcrebiano, a cantora já tinha mostrado que tinha interesse no modelo, que até o momento não tinha respondido positivamente ao “romance”.

Durante a comemoração, Karol Conká dançou próxima ao brother do BBB21 e ficou com os braços no pescoço do modelo, Arcrebiano pediu calma enquanto a dona do hit “Tombei” pedia por um beijo: “é só um selinho”.

Nas redes sociais, muita gente considerou o momento uma importunação de Karol Conká e chegaram a acusar a participante do BBB21 de assédio. “Espero que amanhã quando eu acordar a Karol já esteja fora da casa por causa do assédio que fez com o Bil (apelido de Arcrebiano)”, escreveu uma fã do reality no Twitter.

mano, o desconforto — `^´ (@little_minara) February 4, 2021

Por hoje deu, espero que amanhã quando eu acordar a Karol já esteja fora da casa por causa do assédio que fez com o Bil. #bbb21 — Lyly Lemos (@lylylemos) February 4, 2021

repitam comigo:

ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO

ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO

ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO ASSÉDIO NÃO É ENTRETENIMENTO — LisaConselheira (@SINCERONA___) February 4, 2021

karol conseguiu o q queria, microbiano beijou ela depois de 50 horas de assédio, parabens karol mais uma pro currículo de mais escrota da historia do bbb 👏🏻👏🏻👏🏻 — renata (@xyzrenata) February 4, 2021

Mano isso que a Karol tá fazendo pra mim já é assédio pqp #BBB21 — Lanya is Beom's watermelon (@BinBunnyNing) February 4, 2021

isso que Karol fez foi assédio e ponto #BBB21 — nany (@lopsrn_) February 4, 2021

essa insistência da karol conká em ficar com o arcrebiano quando ele claramente não quer tem nome: assédio. #bbb21 pic.twitter.com/JRJ9ESmXcE — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 4, 2021

Leia também – BBB21: indireta, desistência e edredom: veja como foi o pós festa

Dupla foi para o edredom

Após a festa, Karol Conká e Arcrebiano foram para um dos quartos do BBB21 e trocaram beijos e carícias embaixo do edredom.

Veja também sobre o BBB21:

Sabia que Projota é daltônico? Entenda essa condição genética

BBB21: Jojo Todynho faz campanha para participar do reality

Afinal, por que Juliette incomoda tanto os participantes?

Namorado diz que Viih Tube está sendo manipulada